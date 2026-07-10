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巴威颱風來襲！桃園機場捷運改假日時刻表 桃小巴全面停駛

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
巴威颱風來襲，桃園機場捷運改以假日時刻表運行。記者陳俊智／攝影
巴威颱風來襲，桃園機場捷運改以假日時刻表運行。記者陳俊智／攝影

巴威颱風來襲，桃園市政府宣布今天停班停課，雖然目前天氣晴朗，但為應對可能風雨，全市免費公車、桃小巴、幸福巴士和觀光巴士全部停駛，機場捷運則依假日時刻表發車，YouBike也預警性停運，籲請民眾多加注意，做好防颱準備。

桃園市政府指出，巴威颱風七級風暴風半徑近25年少有，平地部分雖尚未完全達標，但預估下午至晚間風力接近停班停課標準，基於安全考量，所以停班停課。

交通局指出，市區公車路線今保留主要幹線及乘車需求較高等的路線，採減班行駛方式，但客運業者將視風雨狀況縮駛、減班或停駛，各區免費公車、桃小巴、幸福巴士及觀光巴士路線則停駛，YouBike也全面停運。

另外，為避免民眾車輛颱風期間有淹水疑慮，桃園今早7時起暫停路邊停車收費，開放紅、黃線停車。但橋樑、交叉路口10公尺內、公車站牌10公尺內、消防栓前及消防通道2側不開放。

桃園大眾捷運公司則表示，機場捷運今天直達車及普通車皆依照假日時刻表發車，維持正常營運。颱風期間會視實際風速影響情況，調整營運模式及班距，營運狀態變更，將即時透過官網、臉書粉絲團發布最新消息。

巴威颱風來襲，桃園市政府宣布全市今天停班停課，市區公車多減班，桃小巴與幸福巴士等免費公車路線則停駛。記者陳俊智／攝影
巴威颱風來襲，桃園市政府宣布全市今天停班停課，市區公車多減班，桃小巴與幸福巴士等免費公車路線則停駛。記者陳俊智／攝影

巴威颱風 機場捷運 桃小巴

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