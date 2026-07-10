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中颱巴威路徑略北修 專家籲別輕忽：將是風害遠大於雨害

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海陸警齊發 1張圖看巴威風雨時程 全台都將有感

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
風雨時程。圖／取自「天氣即時預報」臉書粉專
風雨時程。圖／取自「天氣即時預報」臉書粉專

巴威颱風今明兩天影響台灣，中央氣象署今晨發布海上陸上颱風警報。非官方的民間氣象通報平台「天氣即時預報」臉書粉專今天表示，巴威颱風，受到垂直風切增強影響及其自身結構仍在整合，目前已減弱為中度颱風。廣大的環流風場，將讓全台各地都有颱風的感受。

路徑方面，「天氣即時預報」表示，過去數小時，颱風移動大方向仍是往西北至西北西前進。由於導引氣流偏弱，颱風移動速度有偏慢跡象，風雨影響時間將比預期長。本次颱風顯著影響時間自今天下午至明天上午。

颱風風雨即將開始，「天氣即時預報」根據氣象署及歐洲ECMWF模擬，彙整風雨注意事項，北部、宜蘭：今天下午至明天下午。連江：明天上午至周日上午。中部平地、澎湖、金門：今天下午至周日凌晨。南部平地、花蓮：今天下午至周日凌晨。台東：明天清晨至周日清晨。中南部山區：明天上午至周日深夜。

「天氣即時預報」表示，愈往北，風雨都愈明顯；愈往山區，雨愈明顯；愈往南，則偏向有風雨較少。由於颱風環流廣大，包含北部、宜蘭、西部沿海、較高山區都是強風注意區域，愈往北風勢愈大。最接近颱風的北部、宜蘭，無論平地、山區，雨勢都將相當明顯。也因颱風環流廣大影響，中南部山區山脈也將有明顯地形性降雨。

今天有10個縣市放颱風假，包括苗栗以北、宜花、馬祖。「天氣即時預報」表示，其他有上班上課區域如中南部，在下班下課時就會感覺到明顯風勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣象署 巴威颱風 巴威

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