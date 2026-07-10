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中颱巴威今晨5時30分海陸警齊發 新北、宜蘭、花蓮納警戒範圍

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周日前北部、基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。聯合報系資料照
周日前北部、基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。聯合報系資料照

巴威颱風目前強度是中度颱風上限，中央氣象署今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報。氣象署說，第9號颱風巴威過去3小時強度略為減弱，目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北移動，對新北、宜蘭及花蓮地區將構成威脅。

中颱巴威今天清晨5時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約750公里之處，以每小時22轉26公里速度，向北北西轉西北進行。海警範圍包括北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽，航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署已針對此巨浪告警發布災防告警訊息，颱風影響，今晨有危險巨浪發生的機率。立即遠離沿岸，勿前往海邊觀浪，並儘速離開海堤、河口、港區及沿岸道路等高風險區域。巨浪告警示警區域：屏東縣恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉、車城鄉，宜蘭縣五結鄉、南澳鄉、蘇澳鎮，花蓮縣吉安鄉、壽豐鄉、新城鄉、秀林鄉、花蓮市、豐濱鄉，台東縣卑南鄉、大武鄉、太麻里鄉、成功鎮、東河鄉、綠島鄉、台東市、蘭嶼鄉、達仁鄉、長濱鄉。

今天受巴威颱風及其外圍環流影響，北部及東北部凌晨開始就會有間歇性的降雨，氣象署表示，白天開始隨時間愈晚，風雨將愈趨明顯，容易有局部大雨或豪雨，其他地區風力也會增強，並有局部短暫陣雨或雷雨，午後南部及台東山區有局部大雨發生的機率。

今天晚間到明天是颱風影響最明顯的時候，各地風強雨大，會有大雨或豪雨，尤其北部地區及宜蘭、中部山區有豪雨以上等級降雨發生的機率。未來颱風路徑仍有調整空間，氣象署持續密切關注，留意最新颱風資訊。

溫度方面，苗栗以南及花蓮、台東天氣仍炎熱，高溫仍有34、35度，中南部內陸或近山區、花東縱谷及金門溫度會再更高一些，局部地區可來到36度以上，颱風外圍環流沉降影響，花東縱谷、金門有焚風發生的機率，外出做好防曬並多補充水分，至於新竹以北及宜蘭因降雨關係，氣溫略降，高溫約31、32度。

離島天氣，澎湖多雲短暫陣雨或雷雨，27至32度；金門晴時多雲，26至35度；馬祖晴時多雲，26至31度。

明天颱風及其外圍環流影響，各地風雨明顯，做好防颱準備，並留意最新的颱風資訊；北部、宜蘭地區及中南部山區有陣雨或雷雨，中部及花蓮地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，各地有大雨或豪雨，其中北部地區及宜蘭、中部山區有豪雨以上等級降雨發生的機率；明晚起隨著颱風逐漸進入中國，風雨逐漸趨緩。

周日颱風逐漸遠離，環境吹偏南風，天氣仍不穩定；西半部及台東地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨機會。

下周一至下周四環境水氣仍多，南部、花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後西半部山區有局部大雨發生的機率。

下周五至19日環境位處低壓帶，天氣不穩定，南部及台東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

明天花東縱谷及金門有焚風發生的機率。周日前北部、基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。

下周一及下周二適逢年度大潮，西南部（嘉義至屏東）、東北部及東部（基隆、新北、宜蘭至台東）沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

巴威颱風

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