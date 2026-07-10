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巴威今明襲台 吳德榮：依然是大型中颱 慎防狂風致災雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地風雨逐漸增強、愈晚愈大，明天風狂雨驟，中部以北及各山區慎防破壞性強風，並嚴防致災性大量降雨。聯合報系資料照
今天各地風雨逐漸增強、愈晚愈大，明天風狂雨驟，中部以北及各山區慎防破壞性強風，並嚴防致災性大量降雨。聯合報系資料照

中度颱風巴威颱風今明兩天影響台灣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，巴威已無清晰的颱風眼，但環流大，依然是大型中颱。巴威即將侵襲，應密切注意氣象署的警報，做好防颱準備，切莫掉以輕心。

路徑方面，吳德榮表示，中颱巴威今續向西北進行，明天中心通過石垣島附近，進入北部海面，明天午夜前後再登陸浙江、福建交界處。路徑不確定性範圍大幅縮小。巴威因沿途海溫略降，緩慢減弱中，今天仍維持大型中颱，明天起因台灣地形破壞，強度持續減弱。

今、明兩天受巴威颱風侵襲，他說，今天各地風雨逐漸增強、愈晚愈大，明天風狂雨驟，中部以北及各山區慎防破壞性強風，並嚴防致災性大量降雨。明晚起本島風雨逐漸減小，馬祖要到周日白天才脫離。今天北部24至32度、中部24至34度、南部23至36度、東部22至36度。

周日至19日巴威颱風已遠離，但吳德榮表示，因偏南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定，偶有局部降雨，午後常有強對流發展，如伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威颱風因沿途海溫略降，緩慢減弱中，但環流大，依然是大型中颱。今天續向西北進行，明天中心通過石垣島附近，進入北部海面，明天午夜前後再登陸浙江、福建交界處。路徑不確定性範圍大幅縮小。圖／取自「洩天機教室」專欄
巴威颱風因沿途海溫略降，緩慢減弱中，但環流大，依然是大型中颱。今天續向西北進行，明天中心通過石垣島附近，進入北部海面，明天午夜前後再登陸浙江、福建交界處。路徑不確定性範圍大幅縮小。圖／取自「洩天機教室」專欄

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