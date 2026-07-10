巴威眼牆置換挫敗 專家估颱風侵台時仍是龐然大物 今晚風雨將明顯增強

巴威颱風昨天深夜減弱至中度颱風上限，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天中颱巴威開始準備進入第3度的眼牆置換，不過，看起來過程並不順利。

吳聖宇說，內外眼之間巨大的Moat，讓颱風始終維持雙眼的結構，這種結構存在的時間一長，就導致颱風強度逐漸下降。直到再也撐不住環境中原本就存在的中層垂直風切，加上乾空氣的逸入，最終導致內外眼牆同時一起消散。是颱風雙眼置換過程中，少見的NRC（No Replacement Cycle，未發生眼牆置換）個案。

「也因為外眼牆的消散，使得颱風強度難以維持，出現了明顯的減弱現象」，吳聖宇表示，中心風速在白天期間一下子就降到強颱的最下限門檻值51m／s，到昨天深夜11時更進一步降到中颱上限48m／s的等級，強度下降的幅度超出模式的預期。不過，暴風圈半徑仍然很大，衛星掃描的海平面風場仍顯示，它有一個巨大而寬廣的強風環流，因此半徑持續維持380公里。

吳聖宇表示，未來颱風在靠近台灣的過程中，如果結構始終沒有改善，隨著動能的消耗，其強度還有再持續減弱的趨勢，不過颱風的範圍縮小幅度就相對不明顯，來到台灣附近時預估仍是一個有350公里左右半徑的龐然大物。

路徑方面，他說，電腦模式的客觀路徑的預報仍是繼續指向台灣東北部、北部海面的熱區，傳統物理模式的路徑仍然相對較偏西、偏南，比較接近台灣北海岸近海，AI修正模式的路徑仍然較偏北、偏東，已經來到東海南部一帶通過。

吳聖宇表示，各國氣象單位的主觀路徑預報則是持續位於兩邊模式之間，不過，普遍有緩慢向北微調的現象。依照中央氣象署的路徑預報，巴威颱風的暴風圈邊緣仍將在今天深夜開始接觸宜花沿海陸地，颱風中心將在明天白天期間經過台灣東北部、北部海面，颱風七級風暴風圈將掃過嘉義以北、台東以北區域，十級風暴風圈的邊緣也將經過雙北、基隆北海岸、宜蘭北部一帶，影響的範圍依然很廣。

至於何時能擺脫巴威颱風，他說，最快要等到周六入夜之後，颱風接近並且進入大陸沿岸後，暴風圈縮小強度減弱，台灣的風雨才會逐漸減緩，受影響程度明顯減小。

吳聖宇表示，未來值得注意的地方有3個：

第一，就是颱風是否來得及在接近台灣之前，挽救目前嚴重不對稱的結構。

第二，今天開始高壓會有逐漸西伸的趨勢，加上昨天颱風強度下降的幅度有點過大，大於模式的預估，對於未來路徑的變化有些什麼樣的影響仍值得觀察。

第三，當明天上午颱風中心來到台灣東北部海面時，跟台灣地形之間是否還會產生互動的情況？這些都是未來要持續注意的地方。

今天開始颱風外圍環流就要逐漸影響了，吳聖宇表示，迎風面降雨會陸續出現，並且在地形上累積較大雨量，台灣各地沿岸的風力也將有提早增大的情況，今晚以後將進入風雨明顯增強的時期，持續注意颱風後續消息的變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。