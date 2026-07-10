巴威變醜原因曝 颱風論壇：暴風圈觸陸時間延至深夜 西北颱機率降低

巴威颱風昨天深夜減弱為中颱，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從衛星雲圖可以發現，「鬼剃頭」的範圍持續擴大，範圍已不再侷限於東側，北半圈的對流也明顯受到抑制。受到強垂直風切及海水熱焓量降低影響，巴威颱風北側與東側的深對流持續遭到侵蝕，使整體環流結構變得更加不對稱，甚至開始出現高、低層環流有些分離的跡象，即使中心附近有深層對流爆發，但始終欲振乏力。󠀠

不過，這並不代表巴威已經已經不具威脅，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威仍然是一個規模相當龐大的颱風，雖然從衛星雲圖看起來變得比較殘破、不對稱，但整體大風場、大環流依然維持，外圍強風的影響範圍仍然相當廣，千萬不可以輕忽。

環境轉差，減弱為中度颱風，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威移動速度稍微放慢，因此暴風圈接觸台灣陸地的時間，將延後至今天深夜左右。另外，由於路徑略為偏北，整體靠近台灣的路徑再往北修正一點，但差不多就是這樣了，只剩下小幅南北擺盪修正。󠀠󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前預估巴威颱風將於明天中午至下午間，通過台灣北部外海，登陸台灣或成為西北颱的機率已降低許多，暴風圈預計明天夜晚逐漸脫離台灣陸地。雖然巴威已減弱為中度颱風，仍是一個環流龐大、暴風圈廣闊的颱風，台灣各地仍會有明顯風雨，只是原本可能出現的猛烈風雨，有機會降低為強勁風雨的程度。

而部分模式則認為，當颱風通過宮古島附近時，有機會短暫增強，但不確定性較大。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，千萬不要因為颱風減弱、變醜了就掉以輕心，仍須提高警覺，持續做好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。