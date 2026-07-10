聽新聞
0:00 / 0:00

1張圖看風雨時程變化 專家示警2地區 明天恐受巴威颱風最核心區域掃過

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
風雨時程變化。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
風雨時程變化。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

中颱巴威來勢洶洶，中央氣象署昨天下午已經發布海上颱風警報，預計今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今天下半天起，巴威颱風對全台各地、澎湖的影響會逐漸變得明顯，尤其西半部平地沿海、金門以外的離島地區風勢都會明顯增強。

天氣風險公司說，今晚颱風的七級暴風圈就會觸及各灣陸地，逐漸通過中北部、東部地區。到明天深夜為止，都籠罩在台灣上空，暴風圈沒通過的地方依然會有相當顯著的風勢，各地山區都要留意大量降雨累積的情形。

天氣風險公司特別提醒北部、東北部地區，明天很可能會受到颱風最核心的區域掃過，馬祖則是在明天下半天到周日上半天。強風期間如非必要不要外出，務必今天上午之前做好防颱準備工作，平安度過這次颱風侵襲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

澎湖 金門 巴威颱風

延伸閱讀

強颱巴威進逼北部+宜蘭首當其衝 氣象署：今14:30海警、明晨陸警

巴威暴風圈半徑再擴大 氣象署示警：颱風又大又強、不排除更接近台灣

巴威風雨時程曝 專家估「以強颱門檻侵台」非常接近典型西北颱

巴威變胖不排除登陸 颱風論壇：暴風圈周五漸籠罩全台灣恐強風大雨

相關新聞

巴威逼近！北部首當其衝 愈晚風雨愈大

中颱巴威持續逼近，雖有減弱及加速通過趨勢，但七級暴風半徑仍達三八○公里。氣象署預估，北部愈晚降雨愈明顯，北部、中部山區及東部山區恐達豪雨等級以上，其餘各地也有大雨或豪雨機率。入夜後各地皆會刮起九至十一級強陣風，尤其北台灣近暴風中心，陣風速更可達十二級以上。

中颱巴威掀巨浪 氣象署預計今晨5時30分海陸警齊發

巴威颱風目前強度是中度颱風，中央氣象署表示，若此颱風行徑無特殊變化，氣象署預計今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報。

巴威降為中颱 暴風半徑維持380公里 預計今晨發陸警

巴威颱風北上過程降級中颱，但七級暴風半徑仍維持380公里、十級暴風半徑180公里，帶來強風驟雨仍不可小覷。氣象署最快周五上午6時前發布陸上颱風警報，首波警戒範圍以花蓮縣及宜蘭縣機率最大，但不排除因為颱風中心擺盪，增加或減少陸警縣市。

巴威颱風將侵台 台灣壽司郎北部4店鋪今天暫停營業

巴威颱風今天起威脅台灣，台北市、新北市等10縣市昨晚已宣布今天停止上班、停止上課。台灣壽司郎今天凌晨在臉書公告，受颱風影響，台灣壽司郎的汐止遠雄店、南港CITYLINK店、天母高島屋店、三重CITYLINK店，今天暫停營業。

巴威眼牆置換挫敗 專家估颱風侵台時仍是龐然大物 今晚風雨將明顯增強

巴威颱風昨天深夜減弱至中度颱風上限，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天中颱巴威開始準備進入第3度的眼牆置換，不過，看起來過程並不順利。

巴威變醜原因曝 颱風論壇：暴風圈觸陸時間延至深夜 西北颱機率降低

巴威颱風昨天深夜減弱為中颱，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從衛星雲圖可以發現，「鬼剃頭」的範圍持續擴大，範圍已不再侷限於東側，北半圈的對流也明顯受到抑制。受到強垂直風切及海水熱焓量降低影響，巴威颱風北側與東側的深對流持續遭到侵蝕，使整體環流結構變得更加不對稱，甚至開始出現高、低層環流有些分離的跡象，即使中心附近有深層對流爆發，但始終欲振乏力。󠀠

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。