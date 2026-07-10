1張圖看風雨時程變化 專家示警2地區 明天恐受巴威颱風最核心區域掃過

中颱巴威來勢洶洶，中央氣象署昨天下午已經發布海上颱風警報，預計今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今天下半天起，巴威颱風對全台各地、澎湖的影響會逐漸變得明顯，尤其西半部平地沿海、金門以外的離島地區風勢都會明顯增強。

天氣風險公司說，今晚颱風的七級暴風圈就會觸及各灣陸地，逐漸通過中北部、東部地區。到明天深夜為止，都籠罩在台灣上空，暴風圈沒通過的地方依然會有相當顯著的風勢，各地山區都要留意大量降雨累積的情形。

天氣風險公司特別提醒北部、東北部地區，明天很可能會受到颱風最核心的區域掃過，馬祖則是在明天下半天到周日上半天。強風期間如非必要不要外出，務必今天上午之前做好防颱準備工作，平安度過這次颱風侵襲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。