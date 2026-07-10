巴威以中颱上限強度進逼 風雨白天起就有感 愈晚開始風速愈大

巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

中度颱風巴威目前距離台灣的東南東方約800公里，民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天凌晨表示，東部海域目前皆已觀測到7米以上巨浪、中部3000公尺以上高山及蘭嶼也都出現了8至9級強陣風，目前山區及海邊皆已非常不宜前往。

「觀氣象看天氣」表示，巴威颱風過去由於受強風切及乾空氣影響，高層對流顯著減弱，目前為中度颱風上限等級。從今天凌晨0時的衛星風場反演資料，雖然沒有掃到颱風核心區域，不過從外圍的旗幟分布，依舊可以看到颱風七級風範圍廣達10個經緯度，換算單一象限半徑仍至少達500公里以上。中央氣象署在今天清晨5時也將進行飛機投落送實測，屆時應該可以更了解颱風的面貌。

不過，「觀氣象看天氣」表示，未來環境將出現些許的變化，預估今天風切開始減弱、乾空氣也減少，加上北方有高層槽線，颱風位於槽前有利於高層的輻散，使得颱風在接觸到台灣地形之前，仍有約一天環境尚可的重整期。之所以説尚可，是因為該海域海水熱含量（OHC）稍微降低，因此在明天早上之前，模式普遍還是認為它仍維持中度颱風上限以上水準。

「觀氣象看天氣」提醒，今天白天都陸續出現雨勢及間歇性強陣風，南高屏一帶由於颱風風場廣大、繞流，也會有降雨出現，整個西半部從沿海開始到內陸都是愈晚開始，風速愈大。由於此颱風移速不慢，對於各地風雨的轉變都是極為迅速，千萬別看白天沒什麼風雨，停班課就跑到外面遊玩到很晚，深夜卻頂著大風大雨回家，造成自身與救災人員的危險。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。