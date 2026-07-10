中颱巴威掀巨浪 氣象署預計今晨5時30分海陸警齊發

巴威颱風目前強度是中度颱風，中央氣象署表示，若此颱風行徑無特殊變化，氣象署預計今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報。

中颱巴威今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約800公里之處，以每小時22轉25公里速度，向北北西轉西北進行。近中心最大風速每秒48公尺，七級風平均暴風半徑380公里、十級風平均暴風半徑180公里。對巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部及台灣北部海面構成威脅。

海上警戒：台灣北部海面、台灣東北部海面、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

颱風及其外圍環流影響，氣象署發布陸上強風特報，今天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今天北部、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3公尺以上，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有6公尺以上巨浪，避免前往海邊活動。

氣象署已針對此巨浪告警發布災防告警訊息，颱風影響，今晨有危險巨浪發生的機率。立即遠離沿岸，勿前往海邊觀浪，並儘速離開海堤、河口、港區及沿岸道路等高風險區域。巨浪告警示警區域：屏東縣恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉、車城鄉，宜蘭縣五結鄉、南澳鄉、蘇澳鎮，花蓮縣吉安鄉、壽豐鄉、新城鄉、秀林鄉、花蓮市、豐濱鄉，台東縣卑南鄉、大武鄉、太麻里鄉、成功鎮、東河鄉、綠島鄉、台東市、蘭嶼鄉、達仁鄉、長濱鄉。

氣象署發布高溫資訊，颱風外圍環流沉降影響，花東縱谷、金門縣有焚風發生的機率，今天白天彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。嘉義縣、台東縣、金門縣為黃色燈號。