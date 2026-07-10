昨天空氣特別透明 台東可遠眺蘭嶼綠島 鄭明典曝和巴威颱風有關

巴威颱風今晚起將威脅台灣，中央氣象署已經發布巴威颱風海上颱風警報。昨天北台灣和東半部地區不少民眾發現天空萬里無雲，甚至能從台東看到蘭嶼、綠島，或是在桃園龍潭遠眺台北101大樓。前中央氣象局長鄭明典解惑，他說，台灣受颱風外圍沉降影響。

鄭明典在臉書表示，台灣受颱風外圍沉降影響，北部、東部空氣特別透明。中南部山區有午後對流，但是對流發展明顯受到抑制。

另外，鄭明典PO出的衛星雲圖，可見中南部影像上偏灰白，他說，表示颱風外圍的沉降氣流尚未流入。

鄭明典說，根據看官方的定量降雨預測圖，北海岸、東北部在昨天午夜前後就會開始有颱風前的小陣雨，陣雨到，陣風也會有，風和雨都是很緩慢的增強，因為颱風還很遠。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。