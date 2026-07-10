巴威逼近 機捷10日正常營運採假日時刻表

因應颱風巴威接近台灣，桃園大眾捷運公司9日晚間表示，10日機場捷運直達車及普通車均依假日時刻表發車，維持正常營運，並將視颱風實際影響滾動調整營運模式。

桃捷公司發布新聞稿表示，將持續密切監控颱風巴威最新動態，颱風期間將依實際風速及營運安全評估，適時調整機場捷運列車營運模式及班距，以兼顧旅客安全及運輸服務。

桃捷公司指出，如果營運狀態有任何變更，將即時透過官網及臉書（Facebook）粉絲專頁發布最新資訊，全線各車站也將加強站內廣播，並即時公告營運情形，提醒旅客留意最新訊息。

桃捷公司說，旅客如有相關疑問，可撥打客服專線（03）286-8789查詢，並建議出門前先確認列車營運資訊及最新公告，以利安排行程。