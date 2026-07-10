巴威降為中颱 暴風半徑維持380公里 預計今晨發陸警

巴威颱風北上過程降級中颱，但七級暴風半徑仍維持380公里、十級暴風半徑180公里，帶來強風驟雨仍不可小覷。氣象署最快周五上午6時前發布陸上颱風警報，首波警戒範圍以花蓮縣及宜蘭縣機率最大，但不排除因為颱風中心擺盪，增加或減少陸警縣市。

昨天晚間11點巴威颱風位於鵝鑾鼻東南東方840公里處海面上，距離台灣仍有一大段距離。整體趨勢維持減弱、不算慢的速度，持續朝台灣靠近。

最新一報海警範圍從東半部海面及巴士海峽，擴大新增北部海面。氣象署預估凌晨到清晨間就會發佈陸上颱風警報，首波陸警範圍包含花蓮縣及宜蘭縣。但近台時颱風易與地形交互作用出現擺盪，因此警報範圍可能再擴大或縮小。颱風中心周六就會通過北部海面。

中央氣象署技正謝佩芸表示，周五上午北部、東北部搶先出現間歇性雨勢，其餘地方則是零星短暫陣雨。不過上半天降雨時間不長、雨區侷限，南部地區仍有陽光，雲林以南局部高溫達36度以上，金門縣及花東縱谷要留意可能有焚風。

周五下半天北部及東北部山區受環流影響，累積降雨將越來越多，南部則是以午後雷陣雨為主，入夜後一切風雲變色。周六北部、中部山區及東北部山區有豪雨等級以上降雨，南部及花東則有局部豪雨。

各地風力在周五下半天也會逐漸增強，尤其是桃園以北及宜蘭，由於距離十級暴風圈相當接近，強陣風將相當有感。其餘地區也因為廣大的七級暴風半徑，風勢也不弱。

謝佩芸指出，周六全天全台風雨都很強勁。得等到周六晚間，颱風中心通過台灣北部海面才會稍稍趨緩。不過馬祖由於位置關係，此時才是風雨明顯增強的時候，得等到周日清晨颱風登陸中國後才會風雨危機才會解除。