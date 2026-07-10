聽新聞
0:00 / 0:00

被酸「乾脆別放」？ 中市府頂罵名提早宣布的「2大考量」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府宣布明天下午6時開始放颱風假，市長盧秀燕臉書被網友灌爆，市府說明，根據中央氣象署預報，明晚8時開始台中較可能出現局部大雨或豪雨。圖／台中市政府提供
台中市政府宣布明天下午6時開始放颱風假，市長盧秀燕臉書被網友灌爆，市府說明，根據中央氣象署預報，明晚8時開始台中較可能出現局部大雨或豪雨。圖／台中市政府提供

因應巴威颱風來襲，台中市政府周四(9日)晚間宣布周五(10日)下午6時起，以及周六（11日）全天，全市停止上班上課。然而，「周五傍晚6點才放」隨即引發強烈爭議。不少綠營議員與網友痛批「看得懂盧市府放什麼假嗎？」「下班才放颱風假意義何在？」甚至酸諷「乾脆全天上班上課算了！」對此，盧秀燕市府回應外界質疑，曝光決策幕後的關鍵考量。

面對外界不解「為什麼不直接放整天？」台中市政府回應，根據中央氣象署最新的氣象預測資料顯示，明日（10日）晚間8點以前，台中的風雨預測其實「皆未達」停班停課標準。但基於防災超前部署，市府特地將時間「提早兩個小時」，從傍晚6點就開始停班停課，希望能讓市民提早因應。

新聞局長欒治誼進一步說明，依氣象署預報，台中市10日白天累積雨量不到50毫米，真正強烈的風雨是要等到「入夜後」才會逐步增強。

因此，市府之所以選在週四晚上就宣布30小時停班停課，背後正有兩大考量。一是「預留防颱準備時間」。氣象預報顯示，週六山區12小時累積雨量恐突破300毫米，整體累積雨量更可能高達300至500毫米。市府提早定調周六停班停課，能讓民眾與企業免於徹夜等待，並有充足的時間在週五入夜、風雨全面大作前，安心回家完成加固門窗、備妥物資等防颱工作。

第二是「保障晚班與夜間工作者」，若等到雨勢全面發生才宣布，反而會增加通勤者的暴露風險。市府強調，傍晚6點開始停班課，能有效納入夜班勞工的防護網，透過分散下班人流、降低交通壓力，避免勞工在深夜風雨最劇烈、致災風險最高的時間點通勤，將意外風險降到最低。

針對這場颱風假風波，政壇看法激烈交鋒。綠營議員砲火猛烈，痛批傍晚6點放假對白班市民而言根本流於形式；藍營議員則全力相挺，直言「颱風假怎麼放都會被罵」，相較於過去因延後宣布導致通勤混亂、民眾受困，市府這次在周四晚上就果斷宣布，反映的是將「預測治理」納入決策的風險思維轉變，重點在於有效降低市民的致災風險。

巴威颱風 盧秀燕 停班停課

延伸閱讀

巴威颱風假還沒宣布！他先喊週五全員居家上班 網羨慕：這才是神仙老闆

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

高虹安宣布明停班課！網友湧臉書狂刷「新竹李多慧」連任

民眾意見兩極！巴威周五晚才影響北部 放颱風假很為難

相關新聞

巴威逼近！北部首當其衝 愈晚風雨愈大

中颱巴威持續逼近，雖有減弱及加速通過趨勢，但七級暴風半徑仍達三八○公里。氣象署預估，北部愈晚降雨愈明顯，北部、中部山區及東部山區恐達豪雨等級以上，其餘各地也有大雨或豪雨機率。入夜後各地皆會刮起九至十一級強陣風，尤其北台灣近暴風中心，陣風速更可達十二級以上。

巴威降為中颱 暴風半徑維持380公里 預計今晨發陸警

巴威颱風北上過程降級中颱，但七級暴風半徑仍維持380公里、十級暴風半徑180公里，帶來強風驟雨仍不可小覷。氣象署最快周五上午6時前發布陸上颱風警報，首波警戒範圍以花蓮縣及宜蘭縣機率最大，但不排除因為颱風中心擺盪，增加或減少陸警縣市。

上月底釀水災 竹縣鳳山溪支線清疏備戰

六月廿六日短時強降雨造成新竹縣鳳山溪支線排水回堵，引發淹水災情。因應強颱巴威逼近，竹縣府昨派大型機具清疏、部署大型抽水機待命，也規畫中長期改善策略，將研擬制定地方自治條例，將權責不明的「其他排水」納入管理，改善排水問題。

萬里溪堰塞湖「7分滿」 花蓮撤千人

巴威颱風海警發布，預估可能帶來強風豪雨，林保署昨下午四時同步發布馬太鞍溪、萬里溪堰塞湖黃色警戒，下游萬榮、鳳林撤離近千人；光復鄉公所也啟動預防性撤離，若達紅色警戒須撤離約三千三百人。三鄉鎮開設十四處收容所，備妥五天物資防颱。

被酸「乾脆別放」？ 中市府頂罵名提早宣布的「2大考量」

因應巴威颱風來襲，台中市政府周四(9日)晚間宣布周五(10日)下午6時起，以及周六（11日）全天，全市停止上班上課。然而，「周五傍晚6點才放」隨即引發強烈爭議。不少綠營議員與網友痛批「看得懂盧市府放什麼假嗎？」「下班才放颱風假意義何在？」甚至酸諷「乾脆全天上班上課算了！」對此，盧秀燕市府回應外界質疑，曝光決策幕後的關鍵考量。

全台戒備！果農忙搶收 菜農嘆才剛復耕

中颱巴威來勢洶洶，全台農民戒備。彰化六月下旬才因豪大雨造成嚴重農損，復耕蔬菜還沒長大，農民搶收都是上次的「存活」蔬菜，這一波採完田間就沒什麼菜了；台東夏雪芒果正值產季，台東果農昨趁風雨來襲前搶收，避免強風豪雨毀了心血。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。