被酸「乾脆別放」？ 中市府頂罵名提早宣布的「2大考量」

因應巴威颱風來襲，台中市政府周四(9日)晚間宣布周五(10日)下午6時起，以及周六（11日）全天，全市停止上班上課。然而，「周五傍晚6點才放」隨即引發強烈爭議。不少綠營議員與網友痛批「看得懂盧市府放什麼假嗎？」「下班才放颱風假意義何在？」甚至酸諷「乾脆全天上班上課算了！」對此，盧秀燕市府回應外界質疑，曝光決策幕後的關鍵考量。

面對外界不解「為什麼不直接放整天？」台中市政府回應，根據中央氣象署最新的氣象預測資料顯示，明日（10日）晚間8點以前，台中的風雨預測其實「皆未達」停班停課標準。但基於防災超前部署，市府特地將時間「提早兩個小時」，從傍晚6點就開始停班停課，希望能讓市民提早因應。

新聞局長欒治誼進一步說明，依氣象署預報，台中市10日白天累積雨量不到50毫米，真正強烈的風雨是要等到「入夜後」才會逐步增強。

因此，市府之所以選在週四晚上就宣布30小時停班停課，背後正有兩大考量。一是「預留防颱準備時間」。氣象預報顯示，週六山區12小時累積雨量恐突破300毫米，整體累積雨量更可能高達300至500毫米。市府提早定調周六停班停課，能讓民眾與企業免於徹夜等待，並有充足的時間在週五入夜、風雨全面大作前，安心回家完成加固門窗、備妥物資等防颱工作。

第二是「保障晚班與夜間工作者」，若等到雨勢全面發生才宣布，反而會增加通勤者的暴露風險。市府強調，傍晚6點開始停班課，能有效納入夜班勞工的防護網，透過分散下班人流、降低交通壓力，避免勞工在深夜風雨最劇烈、致災風險最高的時間點通勤，將意外風險降到最低。

針對這場颱風假風波，政壇看法激烈交鋒。綠營議員砲火猛烈，痛批傍晚6點放假對白班市民而言根本流於形式；藍營議員則全力相挺，直言「颱風假怎麼放都會被罵」，相較於過去因延後宣布導致通勤混亂、民眾受困，市府這次在周四晚上就果斷宣布，反映的是將「預測治理」納入決策的風險思維轉變，重點在於有效降低市民的致災風險。