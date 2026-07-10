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全台戒備！果農忙搶收 菜農嘆才剛復耕

聯合報／ 地方社會中心、政治中心／連線報導
強颱巴威進逼，南投大坪頂葡萄進入成熟期，果農跟老天爺搶時間加緊搶收，盼降低農損。圖／民眾提供
強颱巴威進逼，南投大坪頂葡萄進入成熟期，果農跟老天爺搶時間加緊搶收，盼降低農損。圖／民眾提供

中颱巴威來勢洶洶，全台農民戒備。彰化六月下旬才因豪大雨造成嚴重農損，復耕蔬菜還沒長大，農民搶收都是上次的「存活」蔬菜，這一波採完田間就沒什麼菜了；台東夏雪芒果正值產季，台東果農昨趁風雨來襲前搶收，避免強風豪雨毀了心血。

溪湖果菜市場公司總經理徐鉦傑說，這波採完田間沒什麼菜，兩波天然災害下倖存的蔬菜賣相恐不佳，加上政府開放進口蔬菜調控供需，漲價空間恐不大。

南投縣仁愛鄉清境等地為蔬果花卉重要產地，農民昨動員人力拆收網室棚布。埔里大坪頂蔬果專業區進入葡萄成熟期，農民擔心葡萄落果、水傷或泡水腐爛，只能跟老天爺搶時間採收，降低損失。

夏雪芒果正為產季，台東農民表示，每顆果實都是一年心血，「最怕強風把果子打落，或雨水造成裂果，辛苦一年可能瞬間歸零」。

賴清德總統昨赴宜蘭視察陸軍蘭陽地區指揮部災防準備。他說，行政院已啟動災防應變模式，第三作戰區調度七千多兵力，機具、車輛、通訊等都到位。

巴威颱風

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