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萬里溪堰塞湖「7分滿」 花蓮撤千人

聯合報／ 記者王燕華王長鼎黃婉婷／花蓮報導
花蓮萬里溪堰塞湖黃色警戒發布，萬榮鄉公所昨啟動撤離工作，保全戶感嘆「一直撤，心情很不好」。記者王燕華／攝影
花蓮萬里溪堰塞湖黃色警戒發布，萬榮鄉公所昨啟動撤離工作，保全戶感嘆「一直撤，心情很不好」。記者王燕華／攝影

巴威颱風海警發布，預估可能帶來強風豪雨，林保署昨下午四時同步發布馬太鞍溪、萬里溪堰塞湖黃色警戒，下游萬榮、鳳林撤離近千人；光復鄉公所也啟動預防性撤離，若達紅色警戒須撤離約三千三百人。三鄉鎮開設十四處收容所，備妥五天物資防颱。

萬里溪堰塞湖水位昨約七成滿、三五六萬公噸。若蓄滿，一小時內將溢流沖刷壩體導致潰決，最大洪峰約四十五分鐘到達西寶大橋，到卅公里外的台九線萬里溪橋約一小時，到箭瑛大橋推估一個半小時；台鐵也須留意安全。

林保署花蓮分署表示，氣象署發布海警，已達萬里溪堰塞湖黃色警戒發布標準，警戒區域涵蓋萬榮鄉萬榮、明利二村和鳳林鎮森榮、長橋、山興、鳳信、大榮、北林六里。兩鄉鎮撤離堰塞湖、土石流保全戶共九○九人。

萬榮鄉長梁光明感嘆，全鄉六村都有保全戶，颱風要來了，絕不能掉以輕心。鳳林鎮公所也表示，只要發布黃色警戒，三類三百多名保全戶都要同步撤離。

「已經第三次（撤離）了。」萬榮鄉吳姓婦人說，她和丈夫上月下旬起接連撤離，心情很不好，只能把門鎖好，趕緊到收容所避難，希望一切平安。附近的保全戶楊姓婦人也忙著開車趕去鳳林接孩子下課，並探視身體不好的父親。

另外，馬太鞍溪堰塞湖暫無蓄水，回復河道型態，但殘壩區、溢流口左岸崩積區及河道約有二點四億土方，預估若強降雨造成上游土砂崩塌，可能形成新生、蓄水量逾百萬噸的堰塞湖，伴隨強降雨易潰決，也發布黃色警戒，警戒區域包括光復鄉七村、鳳林鎮四里及萬榮明利村。光復鄉下午四時起預防性撤離。

巴威颱風 氣象署

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