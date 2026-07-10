巴威逼近！北部首當其衝 愈晚風雨愈大

中颱巴威持續逼近，雖有減弱及加速通過趨勢，但七級暴風半徑仍達三八○公里。氣象署預估，北部愈晚降雨愈明顯，北部、中部山區及東部山區恐達豪雨等級以上，其餘各地也有大雨或豪雨機率。入夜後各地皆會刮起九至十一級強陣風，尤其北台灣近暴風中心，陣風速更可達十二級以上。

因應颱風來襲，苗栗以北、宜蘭、花蓮、連江等十縣市今天全天停班停課，台中、南投今晚六時起至周六全天停班課，其餘縣市照常上班上課。

多數國籍航空今天全天航班均取消，離島船班則共有十四航線、合計一一四航次停航，金泉小三通航線昨中午起已因船舶避台作業停止航行。另外，若風速達標，國道部分高架恐將封路或實施降速通行。公路局擬局部封閉淡江大橋，降低快車道速限，必要時全面封橋。

巴威預計明天就會來到台灣西北方，影響台灣最劇烈時間點，將落在今日下半天至明天。氣象署昨下午先發布海上颱風警報，並於今晨發布陸上颱風警報，首波警戒範圍預估包含宜蘭、花蓮縣，不過受颱風近台後與地形交互作用，警戒範圍可能擴大到北部其他縣市或更縮小。

強颱巴威來襲 10縣市今停班課 強颱巴威來襲，北部、中部首當其衝，苗栗以北、宜蘭、花蓮、連江十縣市今全天停班停課，台中、南投今晚六時起停班課。隨颱風外圍沉降氣流擴散，淡江大橋夕陽映照著火燒雲，美不勝收。記者張文玠／攝影 陳柏亨

中央氣象署技正謝佩芸表示，北台灣今日上午就會有間歇性降雨，入夜後降雨更加明顯。北部、中部山區及東北部山區可能達豪雨等級以上，其餘各地則有大雨或豪雨機率。

氣象署預估，颱風影響期間自昨日到周日四天累積雨量，北部山區可能達六百至九百毫米、宜蘭縣四百至六百毫米，台中市、南投縣也可能有五百至八百毫米，南部山區有機會達四百至六百毫米。

台灣周邊海域昨已出現七米浪高，氣象署更首度對東部沿海發布巨浪告警。謝佩芸指出，今入夜後，各地都會出現九到十一級強陣風，尤其是接近暴風中心的桃園以北、宜蘭及綠島、蘭嶼，瞬間陣風有機會達到十二級以上。

今年首個侵台颱風，威力不容小覷。謝佩芸提醒，巴威近台時受地形影響，可能改變環流狀況，路徑因此出現擺盪、偏折，仍不排除其從東北角登陸，或通過基隆及彭佳嶼間形成典型西北颱的可能。

航班異動部分，桃園機場指出，多數國籍航空均取消周六全天航班，其中華航、長榮今晚六時至周日凌晨四時沒有航班起降，虎航則是部分取消、部分延後至周日或周一，另機場觀景台今晚六時起預防性關閉。