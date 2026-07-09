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基隆34條土石流潛勢溪流44戶保全戶必要時撤離 謝國樑：全面備戰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆34條土石流潛勢溪流44戶保全戶必要時撤離，謝國樑：全面備戰。記者游明煌／翻攝
基隆34條土石流潛勢溪流44戶保全戶必要時撤離，謝國樑：全面備戰。記者游明煌／翻攝

強颱巴威逼近，基隆市明天停班停課，市長謝國樑指示各局處依最新風雨預報滾動檢討各項應變措施，視情勢適時提升災害應變中心開設層級。針對轄內34條土石流潛勢溪流，市府已完成現有44戶、80位保全戶資料更新，並持續密切掌握中央發布的紅、黃色警戒資訊。對於低窪易淹水地區、土石流潛勢區及溪流周邊等高風險區域，均已建立預防性疏散撤離及收容安置機制，必要時立即啟動。

謝國樑表示，面對極端氣候帶來的挑戰，防災工作不能有任何鬆懈，市府團隊將以最高警覺做好各項整備，務求將災害風險降至最低。市府團隊已全面進入防颱備戰狀態，迅速應變、有效處置。

市府表示，目前各項防颱整備工作已完成盤點，並依災害風險全面強化整備量能，重點包括避難收容整備、土石流及邊坡監測、防汛排水設施維護、環境清淤及交通公共設施巡檢等五大面向，全力降低颱風可能造成的衝擊。

全市已整備完成188處避難收容處所，最大可收容約4萬4000餘人。另為提升安置量能，市府已與北都、華都、國都、華國、科達及阿羅哈等7家合法旅宿業者簽訂合作契約，可依災情需要作為緊急收容安置場所。

針對轄內34條土石流潛勢溪流，市府已完成現有44戶、80位保全戶資料更新，並持續密切掌握中央發布的紅、黃色警戒資訊。對於低窪易淹水地區、土石流潛勢區及溪流周邊等高風險區域，均已建立預防性疏散撤離及收容安置機制，必要時立即啟動。

謝國樑指出，針對地勢較陡峭、地質敏感度較高的湖海路及北寧路，市府已分別設置9處及5處監測點，24小時持續監測邊坡位移及裂縫情形，及早掌握坍方風險，並與中央保持密切聯繫，即時研判監測資訊。

在防汛設施維護方面，基隆河沿岸16座抽水站及市區7座抽水站均已完成安全檢查，設備運作正常；大武崙溪等6條市管區域排水及雨水下水道清淤作業也已全數完成，確保排水系統維持最佳效能。

為因應突發性強降雨，市府已備妥6部大型移動式抽水機，其中2部已提前部署於大武崙溪武嶺街口及東四碼頭旁待命。針對中正區、仁愛區，以及湖海路、北寧路、堵南地下道、八堵路鐵路涵洞及愛四路夜市周邊等易積淹水地區，均已建立預警及應變機制，必要時將立即實施交通管制及相關防災措施。

環保局7月6日下午起即提前啟動應變清淤作業，全面動員各區清潔隊人力及清溝車輛。全市消防分隊已於7月4日至5日完成防汛器材整備，各區公所及里辦公處也備妥沙包3877包供市民使用。

基隆34條土石流潛勢溪流44戶保全戶必要時撤離，謝國樑：全面備戰。記者游明煌／翻攝
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基隆34條土石流潛勢溪流44戶保全戶必要時撤離，謝國樑：全面備戰。記者游明煌／翻攝
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基隆34條土石流潛勢溪流44戶保全戶必要時撤離，謝國樑：全面備戰。記者游明煌／翻攝
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巴威颱風 土石流 謝國樑

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