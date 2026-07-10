上月底釀水災 竹縣鳳山溪支線清疏備戰

六月廿六日短時強降雨造成新竹縣鳳山溪支線排水回堵，引發淹水災情。因應強颱巴威逼近，竹縣府昨派大型機具清疏、部署大型抽水機待命，也規畫中長期改善策略，將研擬制定地方自治條例，將權責不明的「其他排水」納入管理，改善排水問題。

竹北市早期以農業灌溉為主，隨著都市快速發展，部分灌溉水路遭建築物切割、改道，形成管理斷點，既非雨水下水道，也非區域排水，導致權責不明，成為俗稱的「三不管地帶」。

工務處長戴志君說，排水系統可分為市區排水、灌溉排水、事業排水及區域排水等，其餘均屬「其他排水」。中央已授權地方透過自治條例納管「其他排水」，桃園市政府今年三月率先立法，竹縣府也將研擬自治條例，將其納入法制化管理，明確管理機關與權責，解決「三不管」排水問題。

工務處也說明，鳳山溪支線的泰和二號水門在鳳山溪水位暴漲時，會自動關閉以防河水倒灌，導致支線排水回堵、周邊積水。工務處建議管理單位第二河川分署檢討渠道容納量，並建置水位預警及通報機制，讓地方能及時封閉道路、啟動抽水機應變。

縣府指出，因應短時強降雨，易淹水點竹北市博愛街八一六巷、新埔鎮三五三巷由公所依路權權責，第一時間實施預防性封路並公告，確保用路人安全。

竹北市公所、新埔鎮公所都配合辦理，竹北市公所也將於博愛街八一六巷常態設置易積水警示牌，颱風豪雨期間派員拉封鎖線封路。戴志君建議，各公所於三級應變中心開設時，應立即封閉易積水路段，避免人車進入發生危險。