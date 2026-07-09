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巴威颱風基隆明停班停課 公車停減班、開放部分紅線、停收垃圾

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
巴威颱風逼近，基隆明天停班停課，市府公布明 公車停減班、開放部分紅線、停收垃圾，請民眾注意。圖／聯合報系資料照
巴威颱風逼近，基隆明天停班停課，市府公布明 公車停減班、開放部分紅線、停收垃圾，請民眾注意。圖／聯合報系資料照

巴威颱風逼近，基隆明天停班停課，市府公布明 公車停減班、開放部分紅線、停收垃圾，請民眾注意。

市府公車處表示，路線減班行駛包括101、103、104、201、202、203、204、301、302、303、402、501、502、505、601、602、605，其餘路線均停止行駛，遇風雨影響班車安全行駛時，將另公告全面停駛，敬請見諒。班次行駛時間，詳如公車處網站：https://www.klcba.gov.tw/

交通處說，考量民眾風雨移車困難，為確保民眾安全，明（10）日上午7時起，開放部分路段紅黃線停車及暫停路邊停車收費：

1.僅忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放。

2.其餘路段開放紅黃線停車，同時暫停全市路邊停車收費。

3.特別呼籲民眾於開放紅黃線停車路段，應順向靠邊停車，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止並排停車，以提供搶災車輛通行，確保公共安全維護。

4.法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

5.計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車，並以現場實際公告牌面為主。

6.車主停放車輛時務必留下緊急聯絡電話以利聯繫。

7.未來恢復紅黃線禁止停車管制之時間，基隆市政府交通處將另行發布新聞稿通知，敬請民眾多留意電子媒體新聞與廣播。

市府表示，行經基隆市的市區公車、國道及公路客運將視風雨減班或停駛，出門前請留意相關資訊：敬請民眾上客運公司（基隆客運、基隆市公車處等）網站或致電查詢，出門前多加留意相關資訊，並注意自身安全。

台鐵因應巴威颱風疏運需求，7月9日及10日東部經由北迴線及南迴線開往西部之EMU3000型列車開放發售無座票。臺鐵公司將持續視旅運需求及天候變化機動調整疏運措施，颱風期間相關行車異動，請留意台鐵公司官網、臺鐵e訂通APP及各車站公告資訊。

環保局10日全市停收垃圾一日（含垃圾輔助點及大型家具收運），依市府公告恢復上班日起正常收運日期，造成不便，敬請見諒。

文化觀光局指出，以下場館自10日起將配合暫停開放，開放時間將於取消停止上班上課後恢復：官邸作客、崆書屋、信二防空洞、要塞司令部、黃蠟石文化館、劉銘傳隧道（俟環境整理後另行公告開放）、基隆市公共圖書館各館舍、基隆美術館、鷄籠中元文化館、必應創造空間、基隆故事館及白米甕砲台旅客服務中心（其他景區、步道暫時封閉）

基隆 巴威颱風 公車

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