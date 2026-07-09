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巴威颱風來襲 台北101、宏匯廣場10日停業一天

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

巴威颱風逼近台灣，百貨業持續擴大防颱措施。台北101與宏匯廣場9日晚間也相繼宣布，為確保顧客及員工安全，7月10日將暫停營業一天。至此，包括新光三越、遠東SOGO及京站等多家百貨均已調整營運。

台北101表示，因應巴威颱風來襲，101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳將於7月10日（五）暫停營業一天，後續將視颱風狀況調整營業時間，最新資訊將公布於官方網站及社群平台。

宏匯廣場也公告，因巴威颱風來襲，為保障顧客及全體同仁安全，7月10日（五）暫停營業一天。

除台北101及宏匯廣場外，多家百貨也已宣布營運異動。遠東SOGO表示，忠孝館、復興館、天母店、大巨蛋店（遠東Garden City）、中壢店及新竹店7月10日停止營業一天，高雄店則維持正常營運。

新光三越則宣布，台北市及桃園市轄內九家分店7月10日停止營業，台中店將於當日晚間6時提前閉店，強調將以公共安全為最高原則，保障顧客、員工及合作夥伴安全。

京站時尚廣場（含轉運站商場）、心中山爵士廣場及小碧潭店同樣宣布7月10日全日暫停營業，僅部分櫃位維持服務，包括轉運站1樓萊爾富便利商店24小時營業，屈臣氏、路易莎咖啡及順成蛋糕則依公告時段營業；停車場也將配合捷運防汛計畫，視防洪閘門啟動情形調整出入口管制。

巴威颱風 台北 新光三越

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