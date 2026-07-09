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颱風巴威10日停班停課縣市 兩大外送平台暫停服務

中央社／ 記者江明晏台北9日電

颱風巴威逼近，北北基桃等縣市陸續宣布10日停止上班上課。foodpanda表示，自10日零時起停止外送服務，並提前30分鐘關閉平台，UberEats也暫停停班停課地區營運和外送服務。

因颱風影響，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣宣布10日停班停課。foodpanda表示，配合政府指示於該時段內暫停外送服務，平台將自10日零時起停止外送服務，並提前30分鐘關閉平台，後續將隨時根據政府停班停課公告更新。

foodpanda表示，外帶自取服務不受影響，提醒消費者可提前訂購備貨，後續將依照政府相關指令恢復外送。

foodpanda指出，提醒所有外送員以行車安全為首要考量，多加留意天候及路況，foodpanda在颱風期間各合作通路皆設有防颱快速選購專區。

UberEats表示，平台配合行政院人事行政總處以及各地政府因颱風依法停班停課的宣布，配合暫停該地區的營運和暫停外送。

UberEats提醒，外送員於停班停課期間保持離線，待收到平台恢復營運通知後再上線。颱風期間正常上班上課的縣市區域，如因氣候不佳、道路狀況多的情況恐有外送延遲情形，敬請消費者見諒。

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