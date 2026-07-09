聽新聞
0:00 / 0:00

巴威颱風來襲 國泰立即啟動保戶服務關懷機制

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽啟動「保戶服務措施」。國泰人壽／提供
國泰人壽啟動「保戶服務措施」。國泰人壽／提供

中央氣象署已於9日下午2時30分發布巴威颱風海上颱風警報，首波警戒範圍為基隆、宜蘭、台北、新北、桃園、花蓮，預計10日至11日影響台灣最劇烈，屆時警戒範圍將擴及北部、中部及東北部山區。因應颱風帶來的衝擊，國泰人壽已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳等服務；國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助，與保戶一同渡過風災難關。國泰產險啟動關懷措施，提醒保戶提早做好防颱準備，預先做好防災措施，密切注意政府公告，保持警覺並多留意氣象狀況及自身安全。

國泰人壽指出，針對應繳月為2026年7月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2026年9月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。智能客服中心也提供客服專線0800-036-599（手機請改撥（02） 4128-010或使用網路電話），有需要之民眾亦可善加利用。

國泰人壽呼籲民眾「颱風不輕忽、及早做準備、在家最安心」，隨時關心颱風動向，及早做好防颱準備，清理戶外水溝，固定好門窗招牌，收好陽臺盆栽，準備手電筒及電池因應停電；出外也請特別注意較大雨勢、留意強風，避免從事海邊及山區活動。

國泰產險提醒保戶提早做好防颱準備，預先做好防災措施，密切注意政府公告，保持警覺並多留意氣象狀況及自身安全。

民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，國泰產險提醒，在水退前千萬不要發動車輛，避免引擎進水受損，由於目前許多車輛之引擎電腦通常放置於車底板附近，若水已淹及排氣管高度，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。若民眾已投保國泰產險「住宅火災及地震基本保險」與「住家綜合險－泰安心」兩項商品，兩者皆涵蓋「颱風及洪水災害補償」保障。依據保險標的所在地區不同，提供新台幣7,000至9,000元不等的理賠限額。國泰產險提供客服專線，若颱風造成損失，請撥打0800-212-880或官方網站。

巴威颱風 國泰 國泰人壽

延伸閱讀

巴威颱風來襲 元大人壽宣布六項服務措施

巴威颱風來襲！竹科管理局成立應變中心 全面啟動防颱整備

巴威來襲政院今開一級應變 海警、陸警時間點一次看

強颱巴威來勢洶洶 台電高雄區處動員153人全力戒備防大規模停電

相關新聞

整理包／強颱巴威來勢洶洶！12縣市放颱風假 10日全台停班課資訊一覽

強烈颱風巴威持續逼近！中央氣象署已於9日下午2時30分發布海上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，巴威颱風10日晚上至11日影響台灣最劇烈。中央氣象署將於10日凌晨2時30分發布海上陸上颱風警報，預估10日晚上9時暴風圈進入台灣陸地…

強颱巴威逼近...氣象署最快凌晨發陸警 宜花列首波警戒範圍

強烈颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署預計將於明天凌晨至清晨發布陸上颱風警報，首波警戒範圍預估將包含宜蘭縣及花蓮縣。不過受颱風近台後與地形交互作用，警戒範圍有可能擴大到北部其他縣市或更縮小。

明晚6時才放颱風假...盧秀燕臉書被灌爆 中市府說明了

巴威颱風來襲，台中市政府宣布明天下午6時開始到周六全天，全市停止上班上課。消息一出，市長盧秀燕臉書被網友灌爆，質疑下班時間才放颱風假毫無意義，反而徒增風險；市府說明，根據中央氣象署預報，台中明天晚上8時過後較可能出現大雨或豪雨。

強颱巴威步步逼近！ 網揭近11年前蘇迪勒「台北搖滾區」：這次沒有開玩笑

強颱巴威七級暴風半徑達380公里，挾帶強風豪雨持續朝台灣逼近，風暴威力首當其衝的基北北桃、宜蘭等地，陸續宣布明（10）日停班停課。環境部長彭啓明表示，看著巴威颱風...

蔣萬安臉書沒放「帥照」宣布停班課 網讚超帥笑稱打破都市傳說

巴威颱風進逼，台北市長蔣萬安今晚八時在臉書宣布停班課消息，短短不到半個小時，已經湧入近2千5百則留言按讚，網友狂讚蔣萬安「超帥」、「帥呆了」，不過由於這次蔣萬安宣布停班課沒有放上市長照片，也有網友笑稱「打破都市傳說了！」

北市明天放颱風假...儘管風雨未達標 蔣萬安曝3大關鍵原因

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今晚八時宣布明天停班課，不過由於明風雨尚未達停班課標準，蔣萬安今晚主持完防颱整備工作，被問及剛剛宣布放颱風假後，就有業者的KTV包廂已被訂滿？蔣萬安重申，面對這一次是25年來，暴風圈面積最大的一次強烈颱風，所以必須嚴肅面對、戒慎恐懼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。