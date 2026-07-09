10縣市明放颱風假 氣象署最新預測「僅4縣市達標」

強颱巴威步步進逼，影響最劇烈時間點落在明天下半天至周六。但全台10縣市搶先宣布明天放颱風假，氣象署晚間10時再公布最新24小時累積雨量預測，明天凌晨2時至後天凌晨2時，卻仍僅有4縣市達標。強風部分，明天中午12點至晚上6點，全台各地風力皆未達標。

氣象署晚間6時提供的24小時雨量預測，僅桃園市山區達停班課標準。然晚間8時，基北北桃、新竹縣市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣及連江縣接連宣布明天停班課一天。

晚間10時氣象署再公布最新雨量預測結果，明天下半天隨著颱風靠近，風雨漸增，除桃園市山區維持達標外，新增新竹縣山區、苗栗縣山區及台中市山區。

風力部分，明天下半天各地陣風將會明顯增強，新北市、桃園市、新竹縣市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、台東縣、綠島、蘭嶼及澎湖縣的14處濱海鄉鎮，瞬間陣風皆可達到8級至9級，但仍未達放假標準。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。