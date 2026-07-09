巴威颱風攪局 百貨防颱停業SOGO、新光三越等同步因應

巴威颱風逼近台灣，各地陸續宣布停班停課，百貨業者也因應風雨影響調整營運。遠東SOGO、新光三越及京站時尚廣場9日晚間相繼宣布，為確保顧客、專櫃夥伴及員工安全，7月10日將有多家分店暫停營業，其中新光三越台中店則提前於晚間6時閉店。

遠東SOGO表示，因巴威颱風來襲，為關心顧客、專櫃夥伴及同仁安全，10日忠孝館、復興館、天母店、大巨蛋店（遠東Garden City）、中壢店及新竹店停止營業一天；高雄店則維持正常營運。

京站時尚廣場也宣布，考量顧客及同仁安全，京站時尚廣場（含轉運站商場）、心中山爵士廣場及小碧潭店，7月10日全日暫停營業。

不過，京站指出，部分特殊營業櫃位仍維持服務，包括轉運站1樓萊爾富便利商店24小時營業，屈臣氏營業時間為上午7時至凌晨0時，路易莎咖啡營業時間為上午8時至下午4時，順成蛋糕則於中午12時至晚間10時營業，民眾可依各專櫃公告時間前往。

此外，京站提醒，停車場將配合捷運防汛計畫調整營運措施，若啟動防洪閘門，停車場出入口將同步關閉，以確保整體安全，相關停車資訊可洽停車管理中心。

新光三越則表示，始終將顧客、員工及合作夥伴安全放在第一位，因應巴威颱風動向，台北市及桃園市轄內九家分店10日停止營業；台中店則將於晚間6時提前閉店。

新光三越表示，將以公共安全為最高原則，希望透過提前調整營運安排，共同守護顧客、員工及合作夥伴安全，後續營運資訊將依各店公告為準。