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巴威颱風來襲 凱基人壽提供五大保戶關懷服務

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
強烈颱風巴威來襲，凱基人壽提供五大保戶關懷服務。凱基人壽／提供
強烈颱風巴威來襲，凱基人壽提供五大保戶關懷服務。凱基人壽／提供

因應強烈颱風巴威及其外圍環流可能帶來的強陣風、豪雨等衝擊，凱基人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷各地保戶受災狀況，給予必要之協助，第一時間迅速推出「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等五大保戶關懷服務，讓保戶能獲得即時安心的保險支援，一同度過風災難關。

凱基人壽保戶若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動「快速理賠」，有關理賠需檢附文件，可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新台幣6萬元之「住院預付金」，及時發揮保險保障功能，成為保戶安心的依靠。

此外，凱基人壽表示，凡各地政府單位人事行政局公告之停班停課之範圍，或能提出公家機關開立之受災證明（如：村里長證明）的災區保戶，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期於即日起三個月內者，可提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算三個月。在「保服優惠」部分，自即日起至一年內已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳六個月利息優惠；凡受災地區之保戶若因風災導致保險單遺失或毀損，自即日起三個月內，均可向凱基人壽申請辦理免費補發保險單。

凱基人壽也提供「旅平險彈性調整」則針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於即日起一周內提出契變申請辦理取消或延期。上述相關服務詳情可洽詢業務員、客戶服務專線（0800-098-889）及各地客戶服務中心。

凱基人壽提醒民眾，應隨時注意颱風最新動態，並注意自身安全及做好防颱準備，平日可定期疏通社區水溝，颱風來臨時要將家中懸掛物與門窗固定好，且備妥防災用品。居住在低窪或土石流潛勢地區民眾，可先暫時撤離至安全地方，並盡量避免於颱風期間從事登山、溯溪、觀潮、戲水、釣魚等活動。保險的本質是預先準備、分散風險，在遇到危難時能夠有充足的保障度過難關，民眾亦可檢視自身需求，加強保障。

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