聽新聞
0:00 / 0:00

颱風巴威來襲 劉世芳：民眾勿觀浪登山做好防颱

中央社／ 台北9日電

颱風巴威逼近，中央災害應變中心指揮官劉世芳今天說，陸續有地方政府已宣布停班停課，民眾應避免觀浪、登山等戶外活動，並提前做好防颱準備，備妥食物及儲備用水等。

中央災害應變中心今晚召開颱風巴威第二次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持。

依據中央災害應變中心報告，中央氣象署預計明天清晨5時30分發布颱風巴威陸上颱風警報。花蓮萬里溪堰塞湖將於上午6時後發布紅色警戒；至於花蓮馬太鞍溪，發布陸警並將花蓮列為警戒區，且依氣象署72小時累積雨量加上未來24小時預測雨量達到400毫米，即發布紅色警戒，並啟動強制性疏散撤離。

劉世芳聆聽中央各部會報告後指出，依據氣象署預報，颱風巴威的中心正在鵝鑾鼻東南方海面，向西北移動，對台灣東北部、東南部海面及巴士海峽構成威脅。

劉世芳表示，預估明天清晨將發布颱風巴威陸上颱風警報，中央各單位持續提高警覺，因應可能發生的情況，並與地方政府連繫協助各項準備作為，且特別注意雨勢風勢等狀況。

劉世芳提到，因去年颱風丹娜絲的強勁風雨肆虐嘉義及台南，造成大規模停電與通訊中斷，導致災情無法上報縣市政府的應變中心，中央相關單位應提前準備小型發電機與機具，確保停水停電時，地方災變中心還能持續運作。

劉世芳指出，中央相關單位應提前針對易成孤島地區進行通訊測試，並掌握救災情形及需求。若通訊可能會中斷，應先採取必要因應措施，且要提醒離岸風電設施業者、光電業者加強整備措施。

劉世芳表示，地方政府已陸續宣布停班停課，為避免民眾在放假時進行戶外活動，應持續向民眾宣導避免從事觀浪、登山等戶外活動，並做好防颱工作。

此外，花蓮馬太鞍溪、萬里溪堰塞湖影響區域預防性撤離已完成，因颱風巴威預計明天清晨發布陸警，中央相關單位持續通知花蓮縣政府適時提高災害應變中心開設層級，並應關懷疏散撤離民眾。

劉世芳 巴威 中央 巴威颱風

延伸閱讀

巴威來襲政院今開一級應變 海警、陸警時間點一次看

巴威颱風逼近 卓榮泰：花蓮萬里溪等堰塞湖是防颱整備重點工作

強颱巴威來勢洶洶 農業部啟動整備工作 呼籲國人勿上山下海

強颱巴威逼近！周春米：落實防颱 原鄉、恆春半島明早預防性撤離

相關新聞

整理包／強颱巴威來勢洶洶！12縣市放颱風假 10日全台停班課資訊一覽

強烈颱風巴威持續逼近！中央氣象署已於9日下午2時30分發布海上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，巴威颱風10日晚上至11日影響台灣最劇烈。中央氣象署將於10日凌晨2時30分發布海上陸上颱風警報，預估10日晚上9時暴風圈進入台灣陸地…

強颱巴威逼近...氣象署最快凌晨發陸警 宜花列首波警戒範圍

強烈颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署預計將於明天凌晨至清晨發布陸上颱風警報，首波警戒範圍預估將包含宜蘭縣及花蓮縣。不過受颱風近台後與地形交互作用，警戒範圍有可能擴大到北部其他縣市或更縮小。

明晚6時才放颱風假...盧秀燕臉書被灌爆 中市府說明了

巴威颱風來襲，台中市政府宣布明天下午6時開始到周六全天，全市停止上班上課。消息一出，市長盧秀燕臉書被網友灌爆，質疑下班時間才放颱風假毫無意義，反而徒增風險；市府說明，根據中央氣象署預報，台中明天晚上8時過後較可能出現大雨或豪雨。

強颱巴威步步逼近！ 網揭近11年前蘇迪勒「台北搖滾區」：這次沒有開玩笑

強颱巴威七級暴風半徑達380公里，挾帶強風豪雨持續朝台灣逼近，風暴威力首當其衝的基北北桃、宜蘭等地，陸續宣布明（10）日停班停課。環境部長彭啓明表示，看著巴威颱風...

蔣萬安臉書沒放「帥照」宣布停班課 網讚超帥笑稱打破都市傳說

巴威颱風進逼，台北市長蔣萬安今晚八時在臉書宣布停班課消息，短短不到半個小時，已經湧入近2千5百則留言按讚，網友狂讚蔣萬安「超帥」、「帥呆了」，不過由於這次蔣萬安宣布停班課沒有放上市長照片，也有網友笑稱「打破都市傳說了！」

北市明天放颱風假...儘管風雨未達標 蔣萬安曝3大關鍵原因

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今晚八時宣布明天停班課，不過由於明風雨尚未達停班課標準，蔣萬安今晚主持完防颱整備工作，被問及剛剛宣布放颱風假後，就有業者的KTV包廂已被訂滿？蔣萬安重申，面對這一次是25年來，暴風圈面積最大的一次強烈颱風，所以必須嚴肅面對、戒慎恐懼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。