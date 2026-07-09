颱風巴威來襲 劉世芳：民眾勿觀浪登山做好防颱

颱風巴威逼近，中央災害應變中心指揮官劉世芳今天說，陸續有地方政府已宣布停班停課，民眾應避免觀浪、登山等戶外活動，並提前做好防颱準備，備妥食物及儲備用水等。

中央災害應變中心今晚召開颱風巴威第二次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持。

依據中央災害應變中心報告，中央氣象署預計明天清晨5時30分發布颱風巴威陸上颱風警報。花蓮萬里溪堰塞湖將於上午6時後發布紅色警戒；至於花蓮馬太鞍溪，發布陸警並將花蓮列為警戒區，且依氣象署72小時累積雨量加上未來24小時預測雨量達到400毫米，即發布紅色警戒，並啟動強制性疏散撤離。

劉世芳聆聽中央各部會報告後指出，依據氣象署預報，颱風巴威的中心正在鵝鑾鼻東南方海面，向西北移動，對台灣東北部、東南部海面及巴士海峽構成威脅。

劉世芳表示，預估明天清晨將發布颱風巴威陸上颱風警報，中央各單位持續提高警覺，因應可能發生的情況，並與地方政府連繫協助各項準備作為，且特別注意雨勢風勢等狀況。

劉世芳提到，因去年颱風丹娜絲的強勁風雨肆虐嘉義及台南，造成大規模停電與通訊中斷，導致災情無法上報縣市政府的應變中心，中央相關單位應提前準備小型發電機與機具，確保停水停電時，地方災變中心還能持續運作。

劉世芳指出，中央相關單位應提前針對易成孤島地區進行通訊測試，並掌握救災情形及需求。若通訊可能會中斷，應先採取必要因應措施，且要提醒離岸風電設施業者、光電業者加強整備措施。

劉世芳表示，地方政府已陸續宣布停班停課，為避免民眾在放假時進行戶外活動，應持續向民眾宣導避免從事觀浪、登山等戶外活動，並做好防颱工作。

此外，花蓮馬太鞍溪、萬里溪堰塞湖影響區域預防性撤離已完成，因颱風巴威預計明天清晨發布陸警，中央相關單位持續通知花蓮縣政府適時提高災害應變中心開設層級，並應關懷疏散撤離民眾。