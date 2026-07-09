北市7/10紅黃線有條件停車 水門10時起只出不進

颱風巴威逼近，台北市明天停止上班上課，市府表示，即刻起開放全市紅黃線有條件停車，明天上午10時起啟動全市疏散門「只出不進」管制，並自下午2時起拖吊滯留車輛。

台北市工務局水利工程處表示，預期颱風巴威將帶來持續性強風及豪大雨，河川水位可能快速上漲，上游水庫也會持續調節性放水，導致河水漫淹至高灘地，因此明天上午10時啟動全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，接著在4小時後的下午2時開始拖離堤外停車場滯留車輛。

不過，水利處表示，因內1號、2號及基11號疏散門外沒有堤外停車場，又是往返台北內湖、新北汐止的重要通勤道路，所以堤外便道仍維持通行，後續再視水情狀況另行公告疏散門關閉時機。

水利處提醒民眾，儘早將車輛駛離河川區域，並避免在河濱公園活動，未移置車輛將依車型大小處新台幣1800元至4800元罰鍰，另須繳納移置費及保管費。

台北市交通局表示，為讓民眾有充分時間移車，並紓解堤外停放車輛臨時停車需求，即刻起開放全市8公尺以上道路紅黃線停車，同時暫停路邊停車收費。

交通局呼籲，在開放紅黃線停車區域停車時應順向靠邊停放，並讓道路維持雙向會車功能，禁止併排停車，而法定禁停區域如路口、公車站、消防通道、越堤道路兩側、隧道、圓環、人行道等仍然禁止臨時停車。

公車部分，交通局表示，考量行車安全，公車業者將視實際天候及道路等狀況減發班車，當平均風力強度達10級以上時，可以停止發車，各路線發車班次時刻表將呈現於「大臺北公車」網頁中供民眾查詢，民眾可在搭車前先電洽公車路線場站確認發車情形。

此外，交通局表示，為維護民眾騎乘安全，YouBike、Wemo Scooter及GoShare皆會自明天凌晨2時起全面停止營運，恢復營運時間將視風雨狀況另行公告。

台北捷運公司表示，因應明天停班停課，文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線班距調整為約12分鐘，並視運量及風速調整班距，遺失物中心、北投會館、逃生體驗營、捷運商品館也暫停服務。

北捷提醒，淡水信義線、松山新店線小碧潭站、文湖線等路線的高架與平面段，當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內的平均風速達7級風時，將依照標準作業程序暫停營運；其餘路線及地下段部分則維持運轉。

台北市環境保護局表示，因應颱風巴威來襲，明天暫停收運垃圾一天。

台北市立聯合醫院表示，明天各院區及附設院外門診全天停診，請原已排定手術及檢查的民眾，在上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排日期。