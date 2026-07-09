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強颱巴威來襲！北北基桃放颱風假 京站、新光三越、SOGO公布營業安排

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

強颱巴威持續逼近，北北基桃宣布10日停班停課，各大百貨也陸續公布颱風天營運措施。京站時尚廣場率先宣布全日暫停營業，新光三越北桃九店同步停業，台中店提前於晚間6時閉店；遠東SOGO則有六家分店停業一天，高雄店維持正常營運。

京站表示，考量颱風天營業資訊多於當日上午才公告，部分同仁屆時可能已在通勤途中，為確保員工及顧客安全，決定提前宣布7月10日全日暫停營業。旗下京站時尚廣場、京站轉運站商場、心中山爵士廣場及小碧潭店均停止營業，僅部分民生服務專櫃維持營運。

新光三越表示，始終將顧客、員工及合作夥伴安全放在第一位，因應巴威颱風來襲，台北市及桃園市共九家分店明日停止營業；台中店則配合當地風雨情形，將於晚間6時提前閉店，希望以公共安全為最高原則，共同守護顧客及同仁安全。

遠東SOGO表示，為維護顧客、專櫃夥伴及同仁安全，明日忠孝館、復興館、天母店、大巨蛋店（遠東Garden City）、中壢店及新竹店停止營業一天；高雄店則維持正常營運。

隨著巴威颱風持續接近，其他百貨及購物中心也將視各地風雨狀況及地方政府公告，陸續公布最新營運安排，提醒民眾出門前留意各商場最新公告。

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