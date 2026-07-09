聽新聞
0:00 / 0:00
巴威颱風來襲...北市明天停止收運垃圾 聯醫、萬芳醫院門診暫停
巴威颱風來襲，台北市明天停止上班上課，環保局清潔隊暫停收運垃圾。台北市立聯合醫院表示，各院區門診、各附設院外門診全天停診；台北市立萬芳醫院說，全日門診、復健治療、健檢、日間化療、檢驗、檢查，暫停服務。
北市聯醫表示，原已排定的各項手術、檢查等，請於上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排檢查日期，並加強急診作業。各院區所舉辦之活動將順延，確定日期另行公布。
萬芳醫院表示，特設特別開藥門診為內科、外科門診，上午、下午各開設一診，夜間門診暫停，當天僅接受現場掛號，無網路掛號服務。手術、急診、住院、洗腎、接生等緊急醫療業務正常服務；慢箋領藥服務為上午8時至下午5時；原排定檢查者，請於颱風過後上班日來電重新預約檢查時間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。