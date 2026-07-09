巴威颱風來襲...北市明天停止收運垃圾 聯醫、萬芳醫院門診暫停

巴威颱風進逼，台北市長蔣萬安今晚八時在臉書宣布停班課消息，短短不到半個小時，已經湧入近2千5百則留言按讚，網友狂讚蔣萬安「超帥」、「帥呆了」，不過由於這次蔣萬安宣布停班課沒有放上市長照片，也有網友笑稱「打破都市傳說了！」

2026-07-09 20:47