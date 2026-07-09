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北市明天放颱風假...儘管風雨未達標 蔣萬安曝3大關鍵原因

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今晚主持完防颱整備工作，被問及剛剛宣布放颱風假後，就有業者的KTV包廂已被訂滿？蔣萬安重申，面對這一次是25年來，暴風圈面積最大的一次強烈颱風，所以必須嚴肅面對、戒慎恐懼。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今晚主持完防颱整備工作，被問及剛剛宣布放颱風假後，就有業者的KTV包廂已被訂滿？蔣萬安重申，面對這一次是25年來，暴風圈面積最大的一次強烈颱風，所以必須嚴肅面對、戒慎恐懼。記者林麗玉／攝影

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今晚八時宣布明天停班課，不過由於明風雨尚未達停班課標準，蔣萬安今晚主持完防颱整備工作，被問及剛剛宣布放颱風假後，就有業者的KTV包廂已被訂滿？蔣萬安重申，面對這一次是25年來，暴風圈面積最大的一次強烈颱風，所以必須嚴肅面對、戒慎恐懼。

蔣萬安說，明天北北基桃四市放颱風假的綜合考量，是因為這次是25年來暴風圈面積最大的一次強烈颱風侵台，也就是七級風暴風半徑達到380公里；再加上台北市前陣子連日豪雨，造成土壤含水量飽和，也完全提高山坡地可能造成災害風險；再加上北市通勤流動人口數最多、人口密集度最高城市。所以綜整考量，也希望民眾能夠有充裕的時間做好各項防颱準備。

「做最壞的打算、萬全的準備，因此們宣布明天停止上班上課。」蔣萬安說，明天民眾不管是需要沙包或事先預製、或防水閘門架設、或在堤外停車場要來移車等相關作業，也呼籲民眾包括自家周邊陽台清理、物品收納等，這部分必須嚴正以待，因預計這次可能造成的災情，會比之前艾利颱風或蘇迪勒颱風還要嚴重。

至於傳出KTV包廂已經被訂滿？蔣說，所以還是一樣，也希望各個營業場所也能夠確保自己本身員工、消費者安全，希望運用這段時間，做好各項防災準備工作。

媒體也問蔣，今晚宣布時，新北晚了半個小時？蔣說，是依照過往慣例，透過四市平台大家交換意見、彼此溝通，最後形成一個共同意見，也就是原則上在8時前後做一個宣布，都是依照過去慣例交換意見。

對於臉書湧入很多網友稱讚市長超帥怎麼看？蔣說，「最帥的，永遠是我們堅守崗位、最敬業的防災夥伴跟同仁。」

北市長蔣萬安今晚主持完防颱整備工作，被問及剛剛宣布放颱風假後，就有業者的KTV包廂已被訂滿？蔣萬安重申，面對這一次是25年來，暴風圈面積最大的一次強烈颱風，所以必須嚴肅面對、戒慎恐懼。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今晚主持完防颱整備工作，被問及剛剛宣布放颱風假後，就有業者的KTV包廂已被訂滿？蔣萬安重申，面對這一次是25年來，暴風圈面積最大的一次強烈颱風，所以必須嚴肅面對、戒慎恐懼。記者林麗玉／攝影

巴威颱風

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