強颱巴威來襲 明日北部商場新光三越、京站停業

強颱巴威來襲，台北市、新北市、基隆市與桃園市都已宣布明（10）日停班停課，百貨公司也跟進，新光三越、京站以宣布明日北部商場停止營業。

新光三越表示，始終將顧客、員工及合作夥伴的安全放在第一位，因此台北市及桃園市轄內9家分店明天停止營業，台中店也將於晚上6點提前閉店，盼以公共安全為最高原則，共同守護所有人的安全。

京站也表示，考量過往颱風日多於當天上午公告營業時間，部分同仁已在通勤途中，為確保全體人員及顧客安全，7月10日暫停營業。

遠東SOGO表示，因巴威颱風來襲。為關心顧客、專櫃伙伴及同仁安全，遠東SOGO明日（7/10）忠孝館、復興館、天母店、大巨蛋店（遠東Garden City）、中壢店、新竹店停止營業一天。

高雄店 明日（7/10）則正常營運。