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巴威颱風來襲 桃園北橫沿線景點7月10日、11日預警休園

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
巴威颱風來襲，桃園市多處景點如宇內溪，7月10、11日皆預警休園。圖／桃園市風景管理處提供
巴威颱風來襲，桃園市多處景點如宇內溪，7月10、11日皆預警休園。圖／桃園市風景管理處提供

因應巴威颱風可能帶來強風豪雨影響，為維護遊客安全，桃園市觀旅局長陳靜芳宣布，轄管北橫沿線相關景點及設施將於7月10日至11日實施預警性休園措施；另原訂於7月11日提供的北橫假日旅遊接駁服務亦同步暫停營運。

陳靜芳表示，本次休園範圍包括前慈湖及後慈湖園區、角板山行館、宇內溪野溪溫泉戲水區、羅浮遊客中心、羅浮溫泉大眾湯池及泡腳池、小烏來天空步道、小烏來天空繩橋、拉拉山巴陵古道生態園區、馬崙砲臺等景點與相關設施。

另林業保育署管轄的東眼山國家森林遊樂區、拉拉山國家森林遊樂區也公告於7月9日下午5點起實施預警性休園。此外，因桃園市已宣布7/10停班、停課，市轄旅遊服務中心亦暫停服務。

假日行駛的角板山、小烏來及羅浮北橫旅遊接駁車，亦將於7月11日同步停駛。後續營運時間，將視颱風動態、天候狀況及道路安全情形另行公告。

風景區管理處指出，將持續密切關注颱風發展情形及轄區環境狀況，並依實際情況適時公布各景點開放及北橫旅遊接駁服務恢復時間，提醒民眾於颱風期間避免前往山區、溪流及易發生落石坍方路段活動，並於出發前先行查詢最新公告資訊及道路通行情形，共同維護旅遊安全。

相關景點開放情形及接駁服務恢復資訊，將於桃園市政府風景區管理處官方網站及相關社群平台公告，敬請民眾留意最新訊息。

北橫 巴威颱風 角板山

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