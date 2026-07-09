巴威來襲...雙鐵明正常營運 視風雨調整發車

巴威颱風來襲，氣象署預估明日下半天各地風雨皆不容小覷。北部、中部山區及東北部山區可能達豪雨等級以上，其餘各地則有大雨或豪雨機率。入夜後各地都會機會出現9級到11級強陣風，尤其北台灣接近暴風中心，瞬間陣風有機會達到12級以上。雙鐵因應颱風啟動應變機制，明日全線正常運作，但視風雨情況動態調整。

高鐵公司宣布，明日全線正常營運，但若遇風速、雨量過大，達運轉限制標準時，列車將採行車限速，如因颱風影響需調整時刻表，將儘速、提前公告，請旅客預留充裕轉乘接駁的彈性時間。

高鐵表示，已開設防颱應變中心，24小時監控全線颱風動態。購買海警期間車票但未搭乘的旅客可於一年內到各車站辦理退票，免收手續費。然若列車因風雨限速行駛，延誤到站時間，因屬天然災害，不是用延遲退費規定。

台灣高鐵呼籲，鄰近高鐵沿線之民眾務必加強固定招牌、帆布等物件，若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞。

台鐵也宣布於今日晚間8時成立一級應變小組，除跨次日的452次樹林往新左營自強號停駛，明日晚間6時前，全線各級列車正常行駛，6時後將視颱風動態於下午2時公布。

觀光列車部分，明後天藍皮解憂號、海風號及山嵐號停駛，明天鳴日號停駛、後天鳴日廚房停駛。

台鐵表示，購買海警期間車票但未使用的旅客，可於一年內到各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。