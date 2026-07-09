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颱風來襲 新光三越台北、桃園九家分店7月10日停止營業
颱風來襲，新光三越宣布台北市與桃園市九家分店停止營業。
新光三越表示，「新光三越始終將顧客、員工及合作夥伴的安全放在第一位」。
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因應本次強颱巴威動向，台北市及桃園市轄內九家分店明天7月10日（五）停止營業。
台中店明天7月10日 (五)將於晚上6點提前閉店。
新光三越指出，盼以公共安全為最高原則，共同守護所有人的安全。
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