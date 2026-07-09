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明晚6時才放颱風假...盧秀燕臉書被灌爆 中市府說明了
巴威颱風來襲，台中市政府宣布明天下午6時開始到周六全天，全市停止上班上課。消息一出，市長盧秀燕臉書被網友灌爆，質疑下班時間才放颱風假毫無意義，反而徒增風險；市府說明，根據中央氣象署預報，台中明天晚上8時過後較可能出現大雨或豪雨。
中市府今天晚上8時10分許公布明天下午6時以前正常上班上課，下午6時過後到周六全天停止上班上課。盧秀燕也在臉書粉專同步公告，短短一小時內湧入超過3000則留言，大多表達對盧市府這項決定的不滿。
有網友表示，第一次看到下午6時開始停班停課，這個時間剛好是下班時段，難道是要民眾下班時間淋雨通勤？也有網友表示，自己輪到小夜班，不曉得晚上6時停班停課還該不該去上班；還有網友說，乾脆全天上班上課算了，下午6時以後停班停課意義何在？
市府說明，根據中央氣象署的定量降水預報圖，明天上午8時到下午8時，12小時累積雨量大多不到15毫米，而明天下午8時到周六上午8時，12小時累積雨量可達150毫米到200毫米以上，表示台中在明天下午8時過後，可能出現局部大雨或豪雨。
市府補充，根據定量降水預報圖，周六上午8時到下午8時，山區12小時累積雨量可能突破300毫米，來到豪雨或豪大雨等級，因此提前宣布周六全天停班停課。
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