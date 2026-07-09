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颱風巴威來襲 產險公會提醒檢視保單承保範圍

中央社／ 台北9日電

產險公會今天表示，109年4月起住宅火災及政策性地震基本保險已將「住宅颱風及洪水災害補償保險」納入基本承保範圍，提醒保戶確認保單是否涵蓋颱風風災、洪水淹沒或其他衍生損害。

產險公會表示，隨著巴威颱風逐漸接近台灣，中央氣象署預估其外圍環流將為各地帶來降雨及強陣風，部分地區不排除出現豪雨、積淹水等災情。許多民眾在颱風季節往往僅專注於沙包堆疊、窗戶加固等防範措施，卻容易忘記檢查手中的保單是否涵蓋颱風及洪水等相關風險。

產險公會提醒，自109年4月1日起，住宅火災及政策性地震基本保險已將「住宅颱風及洪水災害補償保險」納入基本承保範圍，若有因颱風或洪水造成財物損失，保戶可逕向承保公司依「颱風洪水補償費用」條款約定申請理賠。保戶應立即確認保單是否涵蓋颱風風災、洪水淹沒或其他衍生損害，例如住宅火險附加颱風洪水險、汽車險中的颱風損失條款等。

產險公會說明，若不幸遭受損害，保戶有權依保險契約約定向投保公司申請理賠。理賠流程通常包括通報事故、提供照片等證明文件及損失評估，保險公司將依約處理。

除此之外，為了讓保戶更輕鬆掌握自身權益，產險公會建議，可利用財團法人保險事業發展中心建置的「保單存摺系統」進行查詢，輸入個人資料後，即可檢視所有投保紀錄，確認是否有相關颱風保障項目。

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