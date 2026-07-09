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強颱巴威來襲 新北明日停止垃圾收運

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
強颱巴威來襲，新北明日停止垃圾收運。聯合報系資料照
強颱巴威來襲，新北明日停止垃圾收運。聯合報系資料照

強颱巴威颱風來襲，新北市環保局指出，依中央氣象局最新颱風測報顯示，巴威颱風10日晚上至周六影響台灣最劇烈，為顧及市民及清潔隊員安全，10日全天暫停垃圾收運。

新北市幅員廣大，颱風期間臨海地區風雨較大，為顧及民眾交付垃圾及清潔隊員收運垃圾的安全性，環保局宣布全市停收垃圾一天，但各區清潔隊仍會妥適安排機動人力，以處理各項防颱應變事項及緊急機動事宜。

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環保局呼籲，停收期間請勿把家中垃圾拿到街上，以免造成環境髒亂及危害公共安全。有關垃圾收運即時訊息，將透過市府災害應變中心、環保局網站、「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」、新北i環保粉絲團、里長廣播及電視跑馬燈公告，請民眾多加留意。

環保局說，因應颱風季節，環保局持續加強387處易積淹水地區巡視及清溝工作，各區清潔隊同步完成防汛期前相關防災資源整備工作，每逢風災侵台，5571位清潔隊員必定會全員出動，全力以赴完成各項環境維護工作。

同時已備妥資收車、垃圾車、清溝車、灑水車、鏟裝車及抓斗車等共2460輛災後復原機具車輛，此外民間資源挖土機、大型卡車、清溝車及抓斗車等共計115部也已備妥可隨時投入防救災工作。

環保局也提醒民眾自主巡查居家周遭水溝蓋和洩水孔，如果有雜物阻塞或放置塑膠墊，應盡速清除，另針對空地空屋等私領域部分，盡速前往清理維護，以避免風雨期間的豐沛雨量造成淹水或因垃圾堆積而造成病媒蚊孳生，影響環境衛生。

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