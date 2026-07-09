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颱風假落空 市府宣布：高雄明天正常上班上課
強颱巴威（BAVI）襲台，中央氣象署今日下午2時30分已發布海上颱風警報。針對市民關心的明天上班上課問題，高市府晚間8時40分宣布，根據中央氣象署資訊，明日（10日）高雄市風力及雨量預測均未達停班停課標準，明日正常上班上課。
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市長陳其邁透過臉書表示，高雄「巴威颱風」應變中心已於今晚8時擴大三級開設；明早8時將一級開設。依據高雄大學氣象團隊說明，最大降雨影響 將落在7月10日（周五）晚間至7月11日（周六）。
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