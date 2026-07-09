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強颱巴威來襲 北市明10時疏散門及越堤坡道「只出不進」14時起拖吊
強颱巴威來襲，市水利處表示，北市將於7月10日10時執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制；並於管制執行4小時後，7月10日14時開始拖離堤外停車場滯留車輛。
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水利處指出，請在河濱公園活動人員、車輛盡早遠離河川區域，以確保生命財產安全。另因內1號、2號及基11號疏散門外無堤外停車場，又屬往返內湖汐止重要通勤道路，故堤外便道仍維持通行，後續將視水情狀況另行公告疏散門關閉時機。
水利處表示，強颱巴威預期帶給北台灣持續性強風及豪大雨，降雨量加劇將致河川水位快速上漲，此外上游水庫持續調節性放水，皆可能導致河水漫淹至高灘地。
水利處指出，針對未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰款，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。
另外，水利處提醒停放於河川區內車輛的車主，可至臺北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。 （https://parkingfee.pma.gov.taipei/Notice）。
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