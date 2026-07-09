快訊

美股早盤／費半連二漲！美伊緊張受關注 台積電ADR漲1.4%

整理包／強颱巴威來勢洶洶！12縣市放颱風假 10日全台停班課資訊一覽

台中明晚6時才放颱風假…盧秀燕臉書湧入逾3千則留言 市府說明

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱巴威來襲 北市明10時疏散門及越堤坡道「只出不進」14時起拖吊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
強颱巴威來襲，北市明10時疏散門及越堤坡道「只出不進」。圖／聯合報系資料照
強颱巴威來襲，北市明10時疏散門及越堤坡道「只出不進」。圖／聯合報系資料照

強颱巴威來襲，市水利處表示，北市將於7月10日10時執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制；並於管制執行4小時後，7月10日14時開始拖離堤外停車場滯留車輛。

編輯推薦

水利處指出，請在河濱公園活動人員、車輛盡早遠離河川區域，以確保生命財產安全。另因內1號、2號及基11號疏散門外無堤外停車場，又屬往返內湖汐止重要通勤道路，故堤外便道仍維持通行，後續將視水情狀況另行公告疏散門關閉時機。

水利處表示，強颱巴威預期帶給北台灣持續性強風及豪大雨，降雨量加劇將致河川水位快速上漲，此外上游水庫持續調節性放水，皆可能導致河水漫淹至高灘地。

水利處指出，針對未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰款，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。

另外，水利處提醒停放於河川區內車輛的車主，可至臺北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。 （https://parkingfee.pma.gov.taipei/Notice）。

北市 巴威 巴威颱風

延伸閱讀

巴威颱風走到哪裡了？看天氣最新動態、即時路徑 7平台吸千人報現況

強颱巴威颱風襲台不怕沒訊號！NCC建「災害漫遊」啟用方法教你用

強颱巴威逼近！周春米：落實防颱 原鄉、恆春半島明早預防性撤離

巴威颱風來襲！全台產、壽險啟動緊急應變 各措施一次看

相關新聞

整理包／強颱巴威來勢洶洶！12縣市放颱風假 10日全台停班課資訊一覽

強烈颱風巴威持續逼近！中央氣象署已於9日下午2時30分發布海上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，巴威颱風10日晚上至11日影響台灣最劇烈。中央氣象署將於10日凌晨2時30分發布海上陸上颱風警報，預估10日晚上9時暴風圈進入台灣陸地…

強颱巴威逼近...氣象署最快凌晨發陸警 宜花列首波警戒範圍

強烈颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署預計將於明天凌晨至清晨發布陸上颱風警報，首波警戒範圍預估將包含宜蘭縣及花蓮縣。不過受颱風近台後與地形交互作用，警戒範圍有可能擴大到北部其他縣市或更縮小。

明晚6時才放颱風假...盧秀燕臉書被灌爆 中市府說明了

巴威颱風來襲，台中市政府宣布明天下午6時開始到周六全天，全市停止上班上課。消息一出，市長盧秀燕臉書被網友灌爆，質疑下班時間才放颱風假毫無意義，反而徒增風險；市府說明，根據中央氣象署預報，台中明天晚上8時過後較可能出現大雨或豪雨。

強颱巴威步步逼近！ 網揭近11年前蘇迪勒「台北搖滾區」：這次沒有開玩笑

強颱巴威七級暴風半徑達380公里，挾帶強風豪雨持續朝台灣逼近，風暴威力首當其衝的基北北桃、宜蘭等地，陸續宣布明（10）日停班停課。環境部長彭啓明表示，看著巴威颱風...

蔣萬安臉書沒放「帥照」宣布停班課 網讚超帥笑稱打破都市傳說

巴威颱風進逼，台北市長蔣萬安今晚八時在臉書宣布停班課消息，短短不到半個小時，已經湧入近2千5百則留言按讚，網友狂讚蔣萬安「超帥」、「帥呆了」，不過由於這次蔣萬安宣布停班課沒有放上市長照片，也有網友笑稱「打破都市傳說了！」

北市明天放颱風假...儘管風雨未達標 蔣萬安曝3大關鍵原因

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今晚八時宣布明天停班課，不過由於明風雨尚未達停班課標準，蔣萬安今晚主持完防颱整備工作，被問及剛剛宣布放颱風假後，就有業者的KTV包廂已被訂滿？蔣萬安重申，面對這一次是25年來，暴風圈面積最大的一次強烈颱風，所以必須嚴肅面對、戒慎恐懼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。