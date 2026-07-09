新北明停班課...捷運班距調整 達這些標準將停駛

強烈颱風巴威逼近，新北市府宣布明天停止上班上課。新北捷運公司表示，針對轄下營運中的淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線及三鶯線，停班停課期間，各路線將依計畫調整營運班距，並視風雨狀況滾動式調整，若風力達一定標準將停駛。

新北捷運指出，輕軌系統淡海輕軌及安坑輕軌：採30分鐘班距運行（淡海輕軌 V01 紅樹林站至 V09 濱海沙崙站重疊路段班距為15分鐘）。環狀線及三鶯線採15分鐘班距運行。

新北捷運公司表示，為確保颱風期間捷運系統和旅客安全，各路線營運安全標準，淡海、安坑輕軌系統若瞬間風力達8級，列車將降速至30km/h；若10分鐘平均風力達6級或瞬間風力達9級以上，將依標準作業程序暫停營運。

環狀線、三鶯線中運量系統如遇瞬間風力達8級，或10分鐘平均風力達7級、瞬間風力達10級以上時，列車將降速至30km/h，初次到站將暫停2分鐘觀察風勢，若未減弱，則安排端點站清車並暫停營運。

新北捷運公司提醒，颱風期間天候狀況惡劣，呼籲民眾盡量減少非必要之外出，以維護自身安全。若需外出搭乘捷運，遇列車降速或營運暫停情形時，請遵從司機員與站務人員指示引導避險。

新北捷運各路線最新營運異動資訊，將隨時透過新北捷運公司官方網站、臉書粉絲專頁，以及各車站旅客資訊顯示系統即時公告，敬請旅客多加留意。