快訊

美股早盤／費半連二漲！美伊緊張受關注 台積電ADR漲1.4%

整理包／強颱巴威來勢洶洶！12縣市放颱風假 10日全台停班課資訊一覽

台中明晚6時才放颱風假…盧秀燕臉書湧入逾3千則留言 市府說明

聽新聞
0:00 / 0:00

新北明停班課...捷運班距調整 達這些標準將停駛

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
捷運三鶯線。聯合報系資料照
捷運三鶯線。聯合報系資料照

強烈颱風巴威逼近，新北市府宣布明天停止上班上課。新北捷運公司表示，針對轄下營運中的淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線及三鶯線，停班停課期間，各路線將依計畫調整營運班距，並視風雨狀況滾動式調整，若風力達一定標準將停駛。

編輯推薦

新北捷運指出，輕軌系統淡海輕軌及安坑輕軌：採30分鐘班距運行（淡海輕軌 V01 紅樹林站至 V09 濱海沙崙站重疊路段班距為15分鐘）。環狀線及三鶯線採15分鐘班距運行。

新北捷運公司表示，為確保颱風期間捷運系統和旅客安全，各路線營運安全標準，淡海、安坑輕軌系統若瞬間風力達8級，列車將降速至30km/h；若10分鐘平均風力達6級或瞬間風力達9級以上，將依標準作業程序暫停營運。

環狀線、三鶯線中運量系統如遇瞬間風力達8級，或10分鐘平均風力達7級、瞬間風力達10級以上時，列車將降速至30km/h，初次到站將暫停2分鐘觀察風勢，若未減弱，則安排端點站清車並暫停營運。

新北捷運公司提醒，颱風期間天候狀況惡劣，呼籲民眾盡量減少非必要之外出，以維護自身安全。若需外出搭乘捷運，遇列車降速或營運暫停情形時，請遵從司機員與站務人員指示引導避險。

新北捷運各路線最新營運異動資訊，將隨時透過新北捷運公司官方網站、臉書粉絲專頁，以及各車站旅客資訊顯示系統即時公告，敬請旅客多加留意。

巴威颱風

延伸閱讀

巴威颱風走到哪裡了？看天氣最新動態、即時路徑 7平台吸千人報現況

強颱巴威颱風襲台不怕沒訊號！NCC建「災害漫遊」啟用方法教你用

颱風巴威逼近 桃捷完成防颱整備視風速調整營運

巴威颱風來襲 台灣高鐵10日全線正常運營

相關新聞

整理包／強颱巴威來勢洶洶！12縣市放颱風假 10日全台停班課資訊一覽

強烈颱風巴威持續逼近！中央氣象署已於9日下午2時30分發布海上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，巴威颱風10日晚上至11日影響台灣最劇烈。中央氣象署將於10日凌晨2時30分發布海上陸上颱風警報，預估10日晚上9時暴風圈進入台灣陸地…

強颱巴威逼近...氣象署最快凌晨發陸警 宜花列首波警戒範圍

強烈颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署預計將於明天凌晨至清晨發布陸上颱風警報，首波警戒範圍預估將包含宜蘭縣及花蓮縣。不過受颱風近台後與地形交互作用，警戒範圍有可能擴大到北部其他縣市或更縮小。

明晚6時才放颱風假...盧秀燕臉書被灌爆 中市府說明了

巴威颱風來襲，台中市政府宣布明天下午6時開始到周六全天，全市停止上班上課。消息一出，市長盧秀燕臉書被網友灌爆，質疑下班時間才放颱風假毫無意義，反而徒增風險；市府說明，根據中央氣象署預報，台中明天晚上8時過後較可能出現大雨或豪雨。

強颱巴威步步逼近！ 網揭近11年前蘇迪勒「台北搖滾區」：這次沒有開玩笑

強颱巴威七級暴風半徑達380公里，挾帶強風豪雨持續朝台灣逼近，風暴威力首當其衝的基北北桃、宜蘭等地，陸續宣布明（10）日停班停課。環境部長彭啓明表示，看著巴威颱風...

蔣萬安臉書沒放「帥照」宣布停班課 網讚超帥笑稱打破都市傳說

巴威颱風進逼，台北市長蔣萬安今晚八時在臉書宣布停班課消息，短短不到半個小時，已經湧入近2千5百則留言按讚，網友狂讚蔣萬安「超帥」、「帥呆了」，不過由於這次蔣萬安宣布停班課沒有放上市長照片，也有網友笑稱「打破都市傳說了！」

北市明天放颱風假...儘管風雨未達標 蔣萬安曝3大關鍵原因

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今晚八時宣布明天停班課，不過由於明風雨尚未達停班課標準，蔣萬安今晚主持完防颱整備工作，被問及剛剛宣布放颱風假後，就有業者的KTV包廂已被訂滿？蔣萬安重申，面對這一次是25年來，暴風圈面積最大的一次強烈颱風，所以必須嚴肅面對、戒慎恐懼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。