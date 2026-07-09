聽新聞
0:00 / 0:00
巴威颱風來襲！京站時尚廣場宣布7月10日暫停營業
因應巴威颱風影響，京站時尚廣場9日晚間宣布，為顧及顧客及同仁安全，京站時尚廣場（含轉運站商場）、心中山爵士廣場及小碧潭店，7月10日（五）全日暫停營業。
京站表示，部分特殊營業櫃位仍維持服務，包含轉運站1樓的萊爾富便利商店24小時營業，屈臣氏營業時間為上午7時至凌晨0時，路易莎咖啡營業時間為上午8時至下午4時，順成蛋糕則為中午12時至晚間10時，民眾如有需求可依各專櫃公告時間前往。
此外，京站提醒，停車場將配合捷運防汛計畫調整營運措施，若啟動防洪閘門，停車場出入口將配合關閉，以確保整體安全。相關停車資訊可洽詢停車管理中心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。