巴威颱風來襲！京站時尚廣場宣布7月10日暫停營業

因應巴威颱風影響，京站時尚廣場9日晚間宣布，為顧及顧客及同仁安全，京站時尚廣場（含轉運站商場）、心中山爵士廣場及小碧潭店，7月10日（五）全日暫停營業。

京站表示，部分特殊營業櫃位仍維持服務，包含轉運站1樓的萊爾富便利商店24小時營業，屈臣氏營業時間為上午7時至凌晨0時，路易莎咖啡營業時間為上午8時至下午4時，順成蛋糕則為中午12時至晚間10時，民眾如有需求可依各專櫃公告時間前往。

此外，京站提醒，停車場將配合捷運防汛計畫調整營運措施，若啟動防洪閘門，停車場出入口將配合關閉，以確保整體安全。相關停車資訊可洽詢停車管理中心。