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北北基桃明放颱風假...百貨開不開？京站先宣布了
強颱巴威持續逼近，北北基桃宣布10日停班停課，百貨商場是否營運也備受關注。京站時尚廣場率先宣布，考量颱風天多於當日上午才公告營業時間，部分同仁屆時可能已在通勤途中，為確保員工及顧客安全，決定提前宣布7月10日全日暫停營業，成為北北基桃宣布放颱風假後，首家宣布停業的百貨商場。
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京站表示，旗下京站時尚廣場、京站轉運站商場、心中山爵士廣場及小碧潭店，7月10日全日暫停營業，以降低颱風對顧客及員工安全的影響。
不過，部分民生服務專櫃仍維持營運，包括萊爾富24小時營業，屈臣氏營業時間為上午7時至午夜12時；位於1樓轉運站的路易莎咖啡營業時間為上午8時至下午4時，順成蛋糕等部分櫃位也將依公告時間提供服務。
隨著颱風逐步接近，其他百貨公司及購物中心是否跟進調整營業時間，也備受市場關注，預料將依各地風雨狀況及地方政府公告，陸續公布最新營運安排。
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