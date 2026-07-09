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強颱巴威逼近...氣象署最快凌晨發陸警 宜花列首波警戒範圍

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
強烈颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署預計將於明天凌晨至清晨發布陸上颱風警報，首波警戒範圍預估將包含宜蘭縣及花蓮縣。圖／AI生成
強烈颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署預計將於明天凌晨至清晨發布陸上颱風警報，首波警戒範圍預估將包含宜蘭縣及花蓮縣。圖／AI生成

強烈颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署預計將於明天凌晨至清晨發布陸上颱風警報，首波警戒範圍預估將包含宜蘭縣及花蓮縣。不過受颱風近台後與地形交互作用，警戒範圍有可能擴大到北部其他縣市或更縮小。

巴威颱風晚間8時中心位置在台灣東南東方860公里海面上，持續朝西北進行。近中心最大風速每秒51公尺，七級風平均暴風半徑380公里、十級風平均暴風半徑180公里，氣象署持續針對台灣東北方、東南方海域及巴士海峽發佈海上颱風警報。

颱風步步進逼，明天白天北部、宜蘭縣將先出現間歇性雨勢，越晚降雨頻率越密集。南部地區則需等到下半天，才有明顯雨勢，上午仍以高溫炎熱為主，尤其花東縱谷及金門縣恐出現焚風。

中央氣象署技正謝佩芸表示，降雨最明顯的時間點落在明天入夜後至周六整天。以今日至周日4天預估累積雨量來看，北部山區可能達600毫米至900毫米、宜蘭縣400毫米至600毫米，台中市、南投縣也可能來到500毫米至800毫米，南部山區也有機會達400毫米至600毫米、花東山區200毫米至400毫米。也就是說，全台各地都將受到颱風影響，尤其是北部平地山區、中部山區、東北部山區降雨恐達豪雨以上。

謝佩芸指出，明天風力將逐漸增強，沿海空曠地區都有機會發布黃色等級強風特報。入夜後，桃園以北、東北部地區因接近中心環流，即十級暴風圈，可能出現12級以上強陣風。

而今年7月1日才剛正式上線的巨浪告警，氣象署也於今日首度發出警報。成功、台東及蘭嶼浮標都已觀測到6米至7米大浪。且隨著颱風逐步接近，明日沿海浪高將普遍來到3米以上，北海岸及東半部地區則會出現6米以上浪高。

氣象署預計將於明天凌晨至清晨發布陸上颱風警報，暴風圈最快將於明晚觸碰到東半部陸地，以宜蘭縣及花蓮縣機率最高。周六白天將是颱風距離台灣最近的時間點，周日上半天暴風圈脫離台灣本島陸地，同時有望解除警報。

氣象署預計明日清晨前發布陸上颱風警報。圖／氣象署提供
氣象署預計明日清晨前發布陸上颱風警報。圖／氣象署提供

氣象署 巴威 巴威颱風

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