巴威逼近！多縣市明停班課 勞動部：雇主要求上班須負通勤協助責任

強颱巴威來勢洶洶，明天北北基桃、新竹苗栗、宜花等縣市停班停課。勞動部提醒，勞工可依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理。若雇主要求勞工明天出勤，應負通勤協助責任，如勞工搭計程車上下班，雇主應支付費用。

勞動部表示，縣市首長宣布停班停課後，為保障生命安全，勞工依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。假設仍需要勞工出勤，雇主應提供勞工通勤協助，如勞工依原定上、下班通勤方式有困難，而有搭乘計程車之必要時，雇主應支付相關費用。

勞動部說明，天災發生時，雇主非必要不應要求勞工上班，但如有業務需要，經勞工同意上班時，雇主不應讓勞工自行面對上下班途中強風豪雨、路樹傾倒或大型掉落物等危及生命安全情況，如上下班途中發生受傷災害，雇主要面對通勤職災相關法定義務。

此外，對於從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作的勞工，勞動部也提醒，雇主應遵守職業安全衛生設施規則第286條之2及「颱風天外勤安全指引」規定，備妥救生衣、安全帽、通訊設備及必要交通工具，確保勞工能安全執行工作。 尤其是受風災與水災影響地區，更應加強落實安全防護措施。

勞動部也說，營造工地與廣告設施應檢查施工架及圍籬是否穩固，防止支撐基座、繫牆桿或帆布受風倒塌；位於交通要道或捷運周邊工地更應確保高處物料牢固固定。塔吊作業應加強塔柱固定，回收吊臂、吊鉤，確認暫停使用的安全狀態。

颱風期間，外送及外勤服務業者應提供必要安全防護措施，確認已投保相關保險，並於地方政府宣布停止上班期間，不得強迫外送員或其他外勤人員冒險出勤。

勞動部強調，天然災害期間，「安全第一」是雇主應盡的基本責任，須確實做到事前防範、事中避險、事後檢查三階段原則，確保勞工健康與生命安全，同時減少災害損失。若雇主未於颱風期間落實必要防護措施而導致勞工發生職災，勞動部將依法查處、開罰。