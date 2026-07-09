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強颱巴威逼近！馬祖明停班停課 金門正常上班上課
巴威颱風持續逼近，連江縣政府考量颱風路徑及風雨影響，今晚8時許宣布，基於安全及預防性考量，10日全縣停班、停課；同為離島的金門縣則評估風雨尚未達停班停課標準，宣布明天正常上班、上課。
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連江縣政府表示，巴威颱風來勢洶洶，依中央氣象署最新預報颱風路徑及強度與107年重創馬祖的瑪麗亞颱風相當接近。當年瑪麗亞颱風造成縣內多處民宅、招牌及公共設施受損，因此各單位已提前進入戒備，全面檢視防颱整備工作。
交通方面，連江縣政府交通旅遊局今天傍晚宣布，明日南竿往返北竿及莒光島際交通船，自中午起停航；東引往返大坵島際航班全日停航；兩馬小三通航線也全天停航，提醒有交通需求的民眾及旅客及早調整行程。
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