較北基桃3縣市晚半小時公布停班課 新北市府回應了

強烈颱風巴威持續逼近，過去北北基桃四縣市幾乎同步發布停班停課訊息，但今晚八點基隆、台北市及桃園市都已宣布停班停課，新北市府半小時後才宣布明天停止上班上課，此舉也引發外界好奇。

新北市政府新聞局長李利貞表示，因放假必須依照科學數據，新北市府等到最新資料更新才做最後決定，並希望在停班課發布時，同時提供紅黃線及校園開放停車、橫移門關閉時間點以及土石流潛勢區住戶提前撤離等資訊。