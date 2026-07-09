蔣萬安臉書沒放「帥照」宣布停班課 網讚超帥笑稱打破都市傳說

巴威颱風進逼，台北市長蔣萬安今晚八時在臉書宣布停班課消息，短短不到半個小時，已經湧入近2千5百則留言按讚，網友狂讚蔣萬安「超帥」、「帥呆了」，不過由於這次蔣萬安宣布停班課沒有放上市長照片，也有網友笑稱「打破都市傳說了！」

蔣萬安今晚在臉書表示，市民朋友晚安！經過基北北桃四縣市共同討論，「我宣布台北市明天（7/10）停止上班上課。」

蔣說，這次巴威颱風是25年來暴風圈最大的一次。尤其台北市整體人口密度高、與周邊縣市通勤流動人口數也是最多，加上前陣子強降雨讓土壤含水量飽和、提升了山坡地致災風險。在基北北桃四市平台討論後，基於天然災害停止上班及上課作業辦法第四條第三款規定宣布台北明日停班停課。

蔣也要向市民朋友呼籲：因應目前氣候變遷的挑戰，我們要妥善運用明天的防颱整備日，儘早完成各項防災準備、注意水情與相關災防資訊。

蔣說，今天上午，他先到文山區視察邊坡；下午陸續到信義、松山及內湖等地，實地了解各項防颱整備工作的進度。晚上，他在台北市災害應變中心（EOC），主持防颱整備會議，確保各項防颱準備工作確實，提前完成人力、機具等應變能量部署。「台北隊嚴陣以待，守護市民安全。」