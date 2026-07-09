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原只停3鄉鎮 花蓮急轉彎宣布全縣停班課
花蓮縣府原本宣布因應堰塞湖防災需求，周邊光復、萬榮、鳳林三鄉鎮停班停課，但考量明晨可能發布颱風陸警，堰塞湖警戒跟著升級，決定明天全縣都停止上班上課。
縣府表示，依據氣象署最新天氣預報情資，估計將於明日清晨發布陸上颱風警報，農業部林保署也預估明日清晨同步發布萬里溪堰塞湖及馬太鞍溪警戒區「紅色警戒」，為落實防災準備，花蓮縣政府宣布明（10）日全縣停止上班上課。
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花蓮縣政府提醒鄉親，做好防災準備，颱風期間勿靠近河川區及山區。警戒區鳳林鎮、萬榮鄉及光復鄉，落實疏散撤離計畫，留意官方最新資訊，保障人身安全。
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