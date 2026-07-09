聽新聞
0:00 / 0:00
風雨夜襲...南投宣布10日18時起停班停課 白天正常上班上課
南投縣政府依據交通部中央氣象署最新氣象資訊，今晚宣布，因應颱風可能帶來的風雨影響，7月10日（星期五）實施分階段停班停課措施，18時前正常上班、正常上課，自18時起至7月11日（星期六）全天停止上班、停止上課，提醒民眾及早做好防颱準備。
編輯推薦
- 巴威颱風走到哪？颱風最新動態、即時路徑 7平台24小時放送
- 強颱巴威颱風襲台不怕沒訊號！NCC建「災害漫遊」啟用方法教你用
縣府提醒，颱風影響期間可能出現強風、豪雨及道路坍方、落石等災情，呼籲民眾避免前往山區及溪河沿岸活動，並提前完成防颱整備，外出前留意最新天氣資訊及交通路況，以維護自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。