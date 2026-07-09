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颱風巴威逼近 台水：儲備水量480萬噸、2766人待命

中央社／ 台北9日電

因應颱風巴威逼近，台灣自來水公司今天表示，已全面完成防颱整備，全台清、配水池維持高水位蓄水，總儲備水量約480萬噸，並完成562台緊急發電機檢整測試，調度62台水車及內外部共2766名搶修人力待命，力求將颱風對供水影響降至最低。

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台水今天發布新聞稿表示，繼6日全面盤點防颱整備作業後，總管理處7、8日派員赴各地抽查，今天再召開「巴威颱風緊急應變第二次工作會議」，全面掌握各地防災整備情形。

台水指出，鑑於過去颱風曾造成新北烏來淨水場因桶後溪原水濁度過高而影響供水，經濟部技監張廣智特別前往抽查烏來系統整備狀況；目前當地已完成防颱措施，並提前將轄區配水池全數蓄滿，以確保民眾用水安全。

台水表示，北部及東北部重點防禦區，包括八堵抽水站、新山給水廠、貢寮淨水場、大湳淨水場、板新給水廠、金面淨水場及蘇澳淨水場等關鍵設施，均已完成取水口攔污柵、抽水機組及發電機等設備全面檢查與試運轉。

此外，花蓮地區因豪雨後山區原水濁度容易驟升，娑婆礑淨水場已完成初沉池及沉澱池清泥作業，並提高淨水藥劑儲備量；萬榮淨水場周邊也已布設防颱沙包，防範萬里溪堰塞湖溢流衝擊，提升應變能力。

台水提醒，民眾應預先儲水備用，若因颱風造成停水，應關閉抽水馬達電源，避免馬達空轉過熱損壞甚至引發火災；也不要將日常使用的橡皮管浸入水中，以免因虹吸作用污染水質。

台水表示，若因豪雨導致原水濁度過高或停電影響供水，將立即啟動備用水源及供水調度措施，優先維持民生用水穩定。民眾可透過停水公告查詢系統、台灣自來水APP或LINE官方帳號掌握最新供水資訊，如有用水問題，也可撥打24小時免付費客服專線1910洽詢。

經濟部 巴威颱風 巴威

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